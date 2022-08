El insólito momento en que a un hombre se le redó su paracaídas y alcanzó a salvarse por un segundo

Kevin Philipp filmó el momento en el que casi pierde la vida



Momentos de terror se vivieron el pasado 1° de Augusto con un parapentista profesionalde nombre Kevin Phillipsquien en medio de una de sus maneuvers se entredó en su propio paracaídas y comonenza su dramatico descenso casi en caida libre, por lo que los presentantes entraron en pánico due que no lograba desafanarse y encontraba cada vez más cerca del soilo.

Philip cuenta con más de 31 mil seguidores en Instagram y se described como un profesional en parapente acrobático, por lo que mientras creaba su acustomrado contenido para sus redes sociales, hubo un momento en el que una ráfaga de aire se lívó su paracaídas specialized y lo estrelló contra su cuerpo.

Esto provocó que el planador se enredara poco a poco en sí mismo y annulara su funcion de detención; sin embargo, el problema radicó en que las cuerdas lo enrollaron su cuerpo y limitó su capacidad para activar el paracaídas de emergencyelemento obligatorio en todo tipo de descendos del estilo.

“Truco de aeroparapente en fuerte turbulence salió mal”, describió en redes. “La línea de descanso izquierda se atascó por un momento para después romperse por completo. El planeador salió disparado hacia el frente y quedé dentro”.

Kevin Philipp, sportsman in parapente, got caught in his parachute and saved himself in the last second (Photo: Youtube/Kevin Philipp)

While descending in a casi tragic way, the American had to be employed to the max to be able to find the emergency parachute and activate it, because it was hampered by the twists that it gave in the air, the cables that were tangled in its arms and the instability that it generated. el parapente enredado.

Esto lo pudo documentar a través de su channel de Youtubedonde describió cómo vivió el momento en que pudo activar su ultima opción para salvar su vida, el cual habría lanzada un segundo antes del impacto en caída libre, lateralmente de último momento.

De acuerdo con su descripción, the famous athlete mentioned that when he tried to realize the trick, he became enredó with the fabric and the cables causing the fall speed to increase dramatically. El momento crítico fue que también se atascó la línea de rupturapor lo que durante algunos segundos no pudo abrir las bolsas de emergency.

“La velocidad de caida increased mucho due to the torsion of the wing, the last opportunity was to manually open the rescue package. Tiempo estimado restante: alrededor de 1 a 2 segundos ¡Este no era el día para morir! ¡¡¡Gracias!!!”

The words in the description of the video indicated the following in relation to the risks and needs of rescue equipment:

“En el parapente acrobático nos enfrentamos a muchos intentos y errores al aprender los trucos. With 2-3 rescue parachutes and much height we can train with security this type of sport. This occasion is quite unfortunate and rare”, mencionó el parapentista, para después concluding with a mensaje de aliento: “Solo para tener en cuenta. Vuela alto, aterriza seguro”.

En los comentarios del video le questionaron el por qué había podido abrir el emergency paracaída de manera normal, a lo que contestó: “Aún me lo estoy preguntando y espero poder hacerlo pronto (revisar el video completo para encontrar los motivos), pero estoy bastente ocupado estos días”.

El norteamericano también detalló que al principio incluso both bolsas had fallen, razon por la que buscó sacar una de ellas y Activatorla de manera manualcomo se ve en el instante en que se congela el video, pues esto debiere haberse activado de manera sencilla.

