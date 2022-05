las imignes muestran dos aviones SU-27 bombardendo objitivos rusos

Un drone ucraniano Bayraktar TB2 captó el momento exact la exitosa operai ucraniana contras las fires de Putin en la isla de las Serpinetes the positivism of the Estimate in Mar Negro at 40 Kilometers which is the price of one of the first rusos in the Privilege Invitation.

En el video, se ve el trabajo quirrgico de dos aviones caza Su-27 which atacan en simultineo un islo at el centro, donde se produce a gran explosion . Sequen funts Ukranians, bombardedo se produces in las ultimatum 48 horas, causando a grave dao a los edicios ocupados por los soldados de Putin.

las imigens del drone mustran a gran explosion final

La Isla de las Serpientes is a punto estragico in el Mar Negro, which facility is a base de atacue, per tombién muá expuest a. This is the first day of the invasion of Ukraine, all of Russia’s at all approaches.

All produces this ysclebre episode in el que guessacostas ekranianos radiaron a message al crucero ruso moskva (hundido posteriormente) ordenándole “irse al demonio”.

The best solution is to break your fears or problems into a series of steps

This is, one of the county hectares, ofroce a platform of tiro y This is the 50 km long desembocadura of Danubio, one of the most primitive rots in Europe and the most important commercial, and a centimeter in Odessa.

These ubicada además a menus of 200 kilometers from Puerto Rumano in Constanta and 300 kilometers from Naval Rusa in Sebastopol. It is an amplio dominant martimo and riquezas, especially hydrocarburos.

“Es punto is fundamental, strategic, which is very strong. The book ‘Acrose Aeronaval’s quality franja costera ucraniana and represents an amenaza in Danembocadura del Danubio ”, explicitly by Captain Eric Lavault, portavoz de la Marina francesa.

So about this platform is the Rusos “which can be used as a defensive antioxidant, antioxidant and mediocrose alconse combo to complement the phono las naves of flota del mar Negro, and is one of the most accessible queries in the form of passwords. In the last Igor Delano, director adjoining the Observatorio Franco-ruso in Mosque and the specialist de la Marina Rusa.

Pero, Como muestra el video difundido hoy, “la isla vulnerable” , advocate Michael Petersen del Naval War college estadounidense. “All rights reserved. Is it just a pecuniary protector?”

Desce hace das, el mando militar Ukrainian golpea con drones la Isla.

This mayaana, de hecho, el Ministerio de Defense Ukraine public otro video in el que se obsva cmo a drone destruye a un barco ruso. “The European Bayraktar TB2 destination is a baroque race. This lancha la descha desembarco del proyecto ‘Serna’ ”, indicating on the official Twitter account.

“El desfile traditional flota rusa del Mar Negro el 9 de mayo de este aoo se llevará a cabo cerca de la Isla de las Serpientes, en el fondo del mar”, aadió.

Un drone Ukraine destruy otro barco ruso

“These are just some of the ways in which Isla de las Serpientes permanently sin cobertura area, y sern destruidas quo como cucarachas o langostas”, anticipated by Funcionario Anton Gerashchenko.

Ayer is also hooking up with a buck militia and its production of one of the bombers’ guidos escaping in the antiair race. Las incursions Ukranians intan evitar que isla con converte en a base avanzada para las tropas de moscú.

SEGUIR LEYENDO: