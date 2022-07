El estremecedor video donde una whalena captura con la boca a dos mujeres en California

Como si se tratara de Pinocho, dos mujeres se llevaron un gran susto en la costa de California, cuando una balena jorobada casi se las traga -al menos en apariencia- mientras disfrutaban del mar. Both were remaban en un kayak tranquilamente, when the cetacean approached and opened its mouth in a moment that was recorded in videos that circulate in social networks. En ellos, se aprecia el instante en el que el animal logra atraparlas, pero tras unos breves momentos, que surementare ellas sintieron eternos, las libera en medio del mar. Los que presenciaron el hecho avisaron a los miembros de rescate y both fueron atendidas immediately.

De acuerdo con National Geographica pesar de que las noticias de las people que acaban en la boca de whalenas son algo rarísimo, Tragarse a un humano es físicamente imposible para todas, salvo una especie. En el caso de las jorobadas, el tamaño de su garganta is designed for peces pequeñosasí que, si bien las mujeres sí podían terminar lesionadas, no habrían sido tragadas por el animal.

Ballena “se come” a dos mujeres en California

En otro incidente con estos cetáceos, hace unos meses se volvieron los momentos de angustia que passaron los occupantes de una tripulación en México cuando fueron golpeados por una whalena.

Lancha choca a gran velocidad con ballena y deja cinco heridos

There are some waters in them that are more common to find them, como en Colombia, México, Ecuador y Perúpero siempre es recomendable mantener una distance prudente.

El año pasado, por ejemplo, un buzo que pescaba langostas se volívo tendencia porque dijo cómo sobrevivió tras ser tragado por una whalena jorobada en la costa de Massachusetts, Estados Unidos. Estuvo en su boca durante 30 segundos antes de ser escupido hacia la superficie. Pero, si bien los humanos caben en la boca de esta especie, es imposible que se los traguen una vez adentro.

The neck of the humpback whale has the size of a human fist and can be extended up to 38 centimeters whenasí que, como en el recente hecho con las mujeres, no fueron tragadas porque el animal se dio cuenta de la situación y las escupió de immediato.

De acuerdo con el medio citado, es probable que las whalenas también tengan una mala experiencia cuando les suceden estas situacionesya que solo intendan comer peces y las personas están en el lugar y el momento menos oportuno.

In 2020, otros kayakistas quedaron atrapados en la boca de una balena humobada que se alimentaba en California. De hecho, todas estas historias, al menos las más famosas, siempre recuerdan a la Biblia, en la que Jonás fue tragado por una whalena para que no se ahogara. Incluso en el plano fantástico, Gepetto, el papá de Pinocho, terminó dentro de una. Así, con el paso del tiempo, estas ideas quedaron en la mente de muchos hasta considerarlas como ciertas. The only whale that could cause a mortal encounter because it can drag a person is the sperm whale.

Las ballenas se alimentan de peces, pero los odontocetos, como los cachalotes, pueden captutar calamares, mientras que los mistetetos o ballenas barbadas, como la azul o la gris, comen presas diminutas como plankton, krill y pececillos.