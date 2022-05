Sergei Andreev quotes manchado de pintura rojo sangre en Varsovia

The embassy ruso en polonia fue atacado con pintura roja por activists pro-ucranianos en varsovia el lunes cuondo intentaba colocar a ofrenda floral to conmomora dao de Victoria.

The Victoria Celebra Celebra Annualment el 9 de mayo para conmemorar derrota soviotica de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. See all the events in this video la campaaa militar de moscú en Ukrania entra en su tercer mes.

The embassy of Russia in Polonia, Sergei Andreev, es cunertio de sustancia roja lanzada por los manifestos acunda a celebrity el dao de Victoria en el Cementerio Militar Sovietico para conmemorar el 77i annorario de la victoria nievolia alomania (Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl at REUTERS)

Las imignes published las agencias de noticias rusas mostraban Sergei Andreev y vari otros hombres with pintura roja salpicada en la ropa y la cara, rodayados por un multitud que cantaba, algones with bandranes Ukranianas.

The group fue blocoado in English as a cementerio and all recycling el bao rojo In repudiation of Putin’s Ukraine or Guerrero’s los que acusa a sus tropas, cuyo saldo proviso segon la ONU supera los 3,300 civiles.

Andreev le dijo a la agencia de noticias rusa RIA Novosti que no result gravement herido en el ataque.

Polonia has accepted thousands of refuges in Ukraine desk que Moscú envió tropas al pais el 24 de febro.

Quejas del Kremlin

“In Varsovia, one of the colossal florals and floral florals in the cementerio soldosi soviticos, we live in a caboose an atac contra contra embassy ruso in Polonia, Sergei Andreev, and the low diplomacy of the portrait of the portrait of the portrait of Robo” Exteriores, Maria Zakharova, in Telegram.

“Los admiradors del neonazis han vuelto ai ros rostros”, dijo, repeat in afirmación de russia de que luchando contra los n nenazis en Ukrania.

“Pero he dicho antes, no podemos dejarnos intimidar. Deba ser terrible para los habitantes de Europa verse reflejados en el espejo ”.

