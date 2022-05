The Minister of Defense Ukraine celebrity la logada de los primeros obuses de fabricaciin norteamericana –Como el M777 and el FH70 de 155 mm-, con los que dijo haber asinado a centenares de tropas rusas y volvi a pedir a los paes aliados la entrega del devastador lanzacohetes de largo alcance (MLRS, for your siglas in English).

En las ultimas horas, se dado a conocer que Estados Unidos comenzo estudiar abiertamente la posibilidad de enviar a Ukrania el Siteema de Cohetes de Lanzamiento Ultimate, al Qual que is a version of Ligera, ellamado Sistema de Alta Movilidad M142 (HIMARS), Artillery of Cohetes capacitors for Alcanzar objivivos anus 300 kilometers of distancia, all fuentes on Casa Blanca on CNN.

This lanzacohetes fabrication estadounidense permits different variations of millimeters of kilometers, more or less the same quality as the lowest systems in Ukraine available.

Altos functionaries Ukranians, entre ellos president volodimir Zelensky, solicitaron en las ultimas semanas estados Unidos and sus aliados occidentales el suministro de MLRS.

“Algunos socios evitan dar las armas necesarias por miido a la escalada. Escalada, ¿en serio? In Russia, this utility uses las armas no nucleares as my words, this commandment goes live. Quizá sea el momento (…) de darnos MLRS (lanzacohetes multiples) ”, tuiteó Mijailo Podoliak, assor de la presidencia ukraniana.

Auto system Ukraine solicitus es el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, conocido como HIMARS, un system mas ligero capas de disparar muchos de los mimosos tips munis llos MLRS.

By the way the Minister of Defense of Ukraine in the latest edition of the Los prime’s fabrics normatimericana in Ukraine, destarone which is a “plan maestro”, come in the name of a pie.

Según posted a mismo ministerio, “This is the New Zealand Occupants’ Rosos” “Alcanzar un crescendo en est repertorio musical necesitamos al famoso solista de nuestro tiempo – MLRS”. This manera, instaron a EE.UU a brindirselo.

The first ministro britico, Boris Johnson, declaró this viroes su apoyo a enta de entregar a Ukrania los llamados Sistemas de Lanzacohetes Milliples to potanciar las fuerzas ekranianas contra in invas.

”O Como Lidias with a cocodrilo which is the most sought after pierna inquier? es de fiar ”.

La peticiin de ukrania para recibir el sido recibida con enorme precosci porn p varis aliados ante la posibilidad, whose susiles alcancen rus, per johnson artrós ór contras contrarósment contra contraóó.

In this case, Johnson’s urgis a los pass aliados a tomate deci pornto russia “siguu comiwendo terreno” in this del pís, don has eno foccodo sus opera ens as prog prog

Agencies DPA and Ansa