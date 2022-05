Praga cierra center refugiados Ukranians por superar lmite de capacidad

Praga is one of the centenarians of acrobatics refugiados in uzrania that he desplacen in otras regions chesas tras superarse el lamite de la capacitado acogida de la capital, anneció este lunes al alkolde de para metapolis de pílicti e plie .

Alcalde habo dado an ultimatum al Gobierno checo to present antes del 17 de mayo un plan in “redistribución justa” with all the people escaping in agros rusa in ukrania, advise the counselor of the court de acogida.

“Entre Praga y otras regions hai different cuatro veces en el nimro de refugiados por mil habitantes”, destacó Hrib hoy, al refer saturción las capacities alojamiento for esto refugiados in praga, in new family pages central de ferrocarril.