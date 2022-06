El Banco Mundial advises that the global economy is one of “estanflación” similar to the 1970s dacada date.

Un mercado en Niza, Francia (REUTERS / Eric Gaillard)

The economics mundial can also be found in ays dibil cremimio y aumento de preciosuna combinaciin tóxica que pondrá a prueba la establishilidad of docs of passages I’m looking forward to hearing from Pandemiaadvising el martes el Banco Mundial.

In the dice section 1970 -cuando las dos crisis del petróleo minaron cremimiento y elevaron los precios, dando lugar a la enfermedad conocida como “estanflación”- la economaya mundial no se enfrentaba a un reto semejante.

El banco report on Crecimiento mundial annually al 2,9%the energy level of 4,1%, and afirmó which is “probable que el Create a creative perspective a lo largo da dcada debido a la debilidad de la inversiin en la mayor parte del mundo ”.

Las repercussions on the invasive rusa Ukrania han agravado la desceleración mundial al hacer subir los precios a series of product bisicosalimentando la inflación. The creative mundial de este aoo sero aproximadamente la mitad The latest news from the año pasado y This is the most important poco in 2023 and 2024.

This series also includes brusca tras el repunte inicial posterior la la recesiin que ha sufrido la economaa mundial en mis de 80 años, the next banco. I’m emperor of the situation in my country of Guerrero Ukraine Fractura las redes comerciales and financiieras mundiales or si el aumento de los precios de los alimentos data el malestar social en los pauses importers.

“El riesgo de estanflación es considerable, with consensus potentially disabilizing tools for economics bajos and medios”, Dijo David Malpass, president of the multilayered multinational desarrollo in Washington. “Exist un grave riesgo de malnutriciin y profundización del hambre e incluso de hambruna en alganas zonas ”.

Barcos transporter at Barcelona (REUTERS / Nacho Doce)

Si los pores results se se materializer, el crecimiento mundial en los proximos dos a podos podrí ca “Cerca de cero”añadió.

Con pocas excellence, las perspective economics son problemáticas.

En el tercer ao de pandemia, The economics mundial se ha visto afectada este ao por lo que el Banco Mundial califica de “crisis superpuestas”: las guerra en ukrania, los recurrentes cierres poronavirus que afectan a las fibricas chinas y las mayores tasas de inflación en décadas.

Por ahora, las mayores asreas preocupaciin se encuentran más all las fronteras de Estados Unidos. Una race in europa is a real possibilid, which is the continent’s esporeza por accoger a sai 7 millones of refugiados ucranianos and lidar con los trastornos en los mercados energetics. En otros lugares, the interface of las exportaciones grano a travis del Mar Negro This is perjudicando a passes como Lbano, Egipto y Somalia. China is your friend for you rígidas politics COVID-19 is zero and luchando contra la costosa debilidad del mercado inmobiliario.

Aonque la economo estadounidense se contrajo en los tres primeros meses del aoo da oloada de variante del imicron, It’s the crisis that counts in the most recent trimester, according to the lowest estimates of economists. Los indicators of los mercados financieros sos las futuras tasas inflación han disminuido desle finals abril, lo que ha aliviado -aunque no eliminado- los temores a prolongada espiral de precios.

Uncinero entrega un souvlaki a client en Grecia (REUTERS / Louiza Vradi)

Nathan Sheetseconomist jefe mundial de Citigroup, califice de “remota”La posibilidad de que se produces un brote significant estanflación en Estados Unidos, ena reciente nota clients.

Los responsables politenos deben actuar fast mitigar las conquencias de la guerra de Ukrania, los pauses a pagar los alimentos y el combustible, y acelerar el prometido alivio di la deuda, evitando al mimo timempoPolitics distortions”Como los controls precios and las probiotics exports, dijo el banco.

Malpass, the Banco Mundial, is the economic capital of the world obstacleizada por inadecuada capacidad of produccine bienes clave. “It’s important to note the power of Forma Masiva to download atlajar inflación direct with m produs produción. At the end of the day, there are no highlights in the world ”, dijo.

The invitations are from Russia, the United States of America.with Europa con la recesin y tesando los presupuestos de los pauses which import grandes contents of petroleum, gas natural, carbine and fertilizers, dijo el banco.

In the meantime, Europe is launching its latest product, Energetics Rusos. sus compras and verify alternatives compose with los clients existing existentslimited by the administrations available.

Malpass dijo que ayudar a compenser el aumento de los precios, se necesitan desperadamente inversiones in our production energía adicional, specially for hazer frende in the administration of gas administration natural gas, which utilize to produce tanto electricidad como fertilizers. Inclus los anucios de futuras capacidades podrín reducir los precios actules, dijo.

“Los anncios de grandes aumentos de produchiin serin esenciales para restablecer un Create no inflacionario”, Dijo.

Un trabajador con un pollo en Malaysia (REUTERS / Hasnoor Hussain)

La amenaza de la estanflación mundial Podría tener effects specially nefastos en el mundo en desarrollo, donde la renta per capita se mantiene esto ai kosi 5% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, dijo el banco.

The persuasiveness of inflación’s las posibilidades in que reserve Federal y otros bancos centers You are currently browsing the archives for the Marketing Tips categorycomo ocurrió a finale de la década de 1970. Estro podría llevar a una global ms dura ya crisis financiers In the emerging algorithms mercados, dijo el banco.

In the 70’s, Latin American countries, in particular, the endocrino muco con los bancos estadounidenses, aprochando los bajos tips inters ajustados a la inflación. Percondo los bancos centers in Estados Unidos and Europa se volcaron en lacha contra inflaciin y elevaron low cost de los pristamos, Diecisis passwords latinoamericanos dejaron de pagar su deudathe Reserve Bank of the Federal Reserve.

Los principales bancos cortaron financiiaciin mientras intentaban negociar new plans pago, summando a la regien en una “década perdida”Is a creative animico.

In our latest, los paise en desarrollo, como group, deban a cantidad rcord a los bancos extranjeros and otras instituciones financieri. Una cuarta parte la carga de la deuda de un pais pobe tippico conlleva ahora tips inter interi variables, friends al 11% in 2010. Por lo tanto, a medida que los bancos centrals que luchan contra la inflaciin restringen el credito, Loss of cost reembolso to comment on naciones status with liquids in problematicdijo el banco.

FOTO DE ARCHIVO: Personas with bolshe compare camin cerca de un centro commercial, en medio de la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Berlin, Alemania (REUTERS / Annegret Hilse)

El mes pasado, Sri Lanka This is the first time you’ve seen Pagar, and Malpass Dijo is one of the most endangered endeavors in the world.

Pero las principales economics del mundo no escapes a los daos. Los economists del banco esperan ahora que Estados Unidos Create this video at a rate of 2,5%, with a down payment of 3.7% prevailing in energy.

China, the second economics of the world, no algorithm is the most active fiduciary for gobierno, with an area of ​​4.3%. This is the first datasheet of a peo in the 1990s, exclusively in the year 2020, to exclude pandemia from activism.

Los inversores tombien podrín verse afectados por una repetición de la estanflación de los aos 70. The S&P 500 in the Indian bourgeoisie, which is the most sought after 13% In this case, the poddera perder un 20% Adicional o más, según a reciente nota de client de Bank of America.

Un hombre muestra una mazorca de maiz en Mexico (REUTERS / Edgard Garrido)

Incorporated by Unidos Unidos, el mundo salió de la recesiin pandimica with su mayor crecimiento desde 1973, un 5.7%. Se esperaba que economicsa mundial pasara por dificultades este ao al al ajustarse a la pardida del gasto biblico de la pandemia ya los tips inters ultrabajos. Per invoice rusa in Ukrania -y los continuos brotes de coronavirus- han endurecido la situated.

The Brent barrel crude Brent subdivided into 120 dollars, which is 50% off this year. Y el trigo ha protagonizado un repunte similar, lo que ha levado al banco a pedir un acciin urgente para aliviar “The escalation mundial de alimentos”.

Las previsiones bajistas del Banco Mundial se suman a la preocupacinn por la debilidad mundial. The mayor’s los principales mercados bursatiles, inclidos los de estados Unidos, est en enmeros rojos en lo que va ao. In this instance hermana del banco, el Fondo Monetario Internacional, rebajó su prendi mundial en abril.

Con Estados Unidos y la mayoría de las demás economies important sufaro la mayor inflación de los ultimos 40 years, muchos economists have a mentality in the last 70 months of a replica of the 70’s.

Una plant maicena en Mexico (REUTERS / Edgard Garrido)

Tras disfrutar de un slido cremimio Durante la mayor part de la década anterior, la economía mundial cayó en una prolongada depresión en los aoos setenta. In 1982, the creative mundial rondaba el cero, incluso cuando la inflaciin mundial alkanzaba los dos digitos, segin el Banco Mundial.

Sin embargo, economics mundial latest update in the last 70 years aspect important, along with the banco. In the sub-los precios de las materias primas, ain dolorosa, palidece al lado de lo que ocurrió hace cinco dicadas. Los precios del petróleo se quadruplicaron in 1973-1974, antes de volver a duplicarse in 1979-1980, remote el derrocamiento del sha de Irin.

Ajustados a la inflaciin, los precios actuales del petroleo estin a tercio por debajo in your nivel 1980, dijo el banco.

Seguir leyndo: