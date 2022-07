Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de julio | Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

En las ephemerides del 27 de julio Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1924. Juegos Olímpicos de Paris

Terminan los Juegos Olímpicos de Paris, los primeros a los que concurre la Argentina. El equipo de polo gets the gold medal. Alfredo Copello and Héctor Méndez suman preseas de plata en boxingeo. La misma discipline aporta dos medallas de bronce through Alfredo Porzio and Pedro Quartucci. Luis Brunetto became the first South American to win a medal in athletics, winning the silver medal in a triple jump. Los Juegos de Paris are remembered for the controversy in the British athletics team: Eric Liddell refuses to compete in the 100 meters because the test was a Sunday, a day of religious observance. Pasa a correr los 400 metros y gana la prueba. His history and his rivalry with Harold Abrahams, champion in 100 meters, is the subject of the film Carrozas de fuego.

1940. El nacimiento de Pina Bausch

Nace la bailarina y choreographa alemana Pina Bausch, una de las más destacatas de la segunda mitad del siglo XX. Fue pionera de la danza contemporanea. En cine, collaborated with Federico Fellini Y la nave va y con Pedro Almodóvar en Hable con ella. Fallecío en 2009while Wim Wenders filmaba el documental Pinareleased in 2011.

1965. Nace José Luis Chilavert

Nace José Luis Chilavert en Luque, Paraguay. Llegó al fútbol argentino para jugar en San Lorenzo. Tras una etapa en España, recaló en Vélez, donde ganó todo. Fue el arquero más goleador de la historia, con 62 tantoshasta que lo superó el brasileño Rogério Ceni en 2006. Con su selección disputó los mundiales de 1998 y 2002.

1981. Moore William Wyler

A los 79 años dies William Wyler, uno de los principales directores del Hollywood clásico. He was born in Germany in 1902. With twelve nominations, he is the director most nominated for the Oscar. Obtuvo la estatuilla por Rosa de abolengo, Los mejores años de nuestras vidas y Ben-Hur, las tres merecedoras además del premio a mejor película. También directed, among other titles, Jezebel, Cumbres borrascosas, La heredera, La princesa que quería vivir, Horas desesperadas, El coleccionista y How to steal a million.

1984. Independiente gana su séptima Copa Libertadores

Independiente empata 0 a 0 en su court con el Gremio de Porto Alegre y se corona campeón de la Copa Libertadores por séptima vez. Three days before, the team of José Omar Pastoriza had won 1 to 0 in the day in Brazil, in which it was defined as “the perfect party” by the highest level shown before the until then defending champion. Es la última Libertadores obtenida hasta la fecha por Independiente, y la que lo locación como el máximo ganador del trofeo continental.

1996. Atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta

A bomb caused two deaths and 111 injuries in the Centenario Olympic Park, Atlanta. Los Juegos Olímpicos had been inaugurated eight days earlier in the North American city. Eric Rudolph, 29 years old, is responsible for the attack. Un guardia de seguridad, llamado Richard Jewell, descubre el explosivo antes que explote y logra desalojar la zona. When it detonated, the explosion killed a woman. El otro fallecido es un camarógrafo turco que sufre un infarto cuando corre to cover el hecho. Las primeras sospechas se volcaron hacia Jewell, que fue harassido por los medios hasta que se descubrió su rol heroico y la responsabilidad del ultraderechista Rudolph, hoy condenado a perpetua.

Además, es el Día Mundial del Perro Callejeroy en la Argentina es el Día del Antropólogo.