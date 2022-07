Efecto rebounde: 4 claves para no recuperar el peso lost, según un experto de Harvard

Only one of five overweight people lose weight in the long term, according to Harvard studies (Gettyimages)

Uno de los momentos más dífiziles en un proceso de pérdida de peso, no siempre es la etapa de adelgazamiento sino la etapa de maintenance. The challenge of conserving the achievements can be even more difficult than the initial diet itself.

The rebound effect is the impossibility of maintaining body weight and consists of gaining several kilos at the end of a diet, incluso más que los bajados mientras se comía poco (y probably mal). Nutrition experts warn that this phenomenon is even more common in the famous “magic diets”, which usually present as restrictive plans that promise immediate results.

Por eso, antes que nada, Para bajar de peso de forma saludable es importante el cambio de habitos y no sólo un listado de platos o recetas poco calóricas para una semanas. Only one of five people who lose weight can maintain it during the next 12 months. According to an expert from Harvard, the secret is in the brain. The psychological aspect is the key to maintain slimness and health.

El doctor Richard Josephmédico del Centro para el Control y el Bienestar del Peso en el Brigham and Women’s Hospital in BostonEEUU, y miembro de la Facultad de Medicina de Harvardrepasó cinco aspectos essentials para tener en cuenta a la hora de perder kilos y no recuperarlos.

Es necesario limitar los alimentos muy calóricos y las bebidas azucaradas, controlar las porciones y llevar adelante un plan alimentación constante a lo largo de los días (Getty)

“La majoria de nosotros podemos lograr perder peso con éxito a corto plazo. Pero aquellos que saltan de una dieta de moda a la siguiente a menudo experimentan la montaña rusa metabólica conocida como Diet yo-yo que aumenta las hormonas del hambrereduce metabolic rates and cause a vicious spiral of weight loss followed by recovery ”, explained the doctor Joseph en la una columna publicada por la Escuela de Medicina de Harvard.

Un metanálisis de 29 estudios sobre plans de adelgazamiento a largo plazo, showed that the majority of people had Half of the lost peso was recovered in two years and, in five years, more than 80% of the lost peso was recovered..

“Esto significa que, according to our best estimates, only una de cada cinco personas con sobrepeso logra perder peso a largo plazo ”, underscored Joshe´ph.

The psychological aspect is the key to maintaining slimness and health (Getty Images)

Los experts de Harvard Collected data from 4,000 people who had maintained at least 10% of their body weight during at least one year. to evaluate the most successful tactics.

La estrategia comun fue incorporate un patrón amplio de alimentación saludable, lo contrario al concepto de “vivir a dieta”. La recommendation no es eliminar alimentos hipercalóricos o ultraprocessados, sino reducirlos a su mínima expresión. Comerlos de manera sporádica, pero no suppressorlos, ya que podrían aumentar aún más el deseo de consumirlos.

“Las tácticas include varios Behaviors to reduce energy intake: Limit food rich in calories and sugary drinks, control portions and carry out a constant eating plan throughout the day, increase consumption of fruits and vegetables, and be physically active. durante al menos una hora por día”.

Esto implica más gasto de energía y menos calorioscomo habito de vida . “Los determinants más importantes del mantenimiento son aquellos que cementan los cambios de conducta. La Psychología adequada para la pérdida de peso es fundamental para regulara la physiología que recendala la pérdida de peso”, apuntó el specialista de la Facultad de Medicina de Harvard.

El plan de alimentación debe ser pensado largo plazo, con cambio de hábitos en los platos de todos los días (Gettyimages)

“Only recently have we begun to evaluate the psychological and cognitive determinants of maintenance of weight loss . Todos tenemos evidencia anecdótica de familiares, amigos y colleges. But it is difficult to compile, process and analyze systematically the qualitative experiences”, detailed Joseph.

Discipline and self-control are fundamental to face daily activities and not lose sight of food behavior and keep in the mental radar the adequate and varied amount of food that we must consume. “ Aquellos que tienen una alta autofianza (believe in their capacity to execute certain behaviors) para el ejercicio in particular tienen más éxito en mantener la pérdida de peso “dijo el experto de Harvard.

En ese sentido, un estudio recente We identified behavioral strategies in a group of more than 6,000 people who had lost an average of 9 kilos and had not recovered during at least one year.

Quienes logaron el objetivo, recommendaron dos tácticas fundamentales: la perseverancia frente a los obstacles (or contratiempos como cumpleaños, reuniones familiares, situations de estres) y la consistencia en el monitoreo de los comportamientos alimentarios .

La conducta debe estar oriented a gastar más energía y consumir menos calorios (Getty Images)

“ La pérdida de peso requiere sentirse cómodo con la incomodidad : la incomodidad de feel hungry occasionally, de hacer ejercicio en lugar de comer por estres, de desciframente la búsqueda de componencias versus el hambre real, y resistir el attractivo de los alimentos ultraprocessados”remarcó el specialist en control de peso.

It is necessary to overcome the barriers that flow from familiar customs, the social environment and the food industry. Self-control and no perder de vista que mantener el peso is a question that plays in every food we consume, sin llegar a la obsesión, es fundamental. Es un delicado equilibrio entre disfrutar y autorregularse

In conclusion, the Harvard expert pointed out: “Para ayudarnos unos a otros a logar la salud y la pérdida de peso en nuestro entorno moderno, necesitamos aprender y practicar las herramientas psychologicas que nos ayuden no solo a aceptar, sino finallymente a abrazar, esta incomodidad inevitable ”.

