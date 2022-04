EEUU: reporting men’s tres heridos in a tiroteo in Washington and the police busca al sospechoso

The police metropolitan of Washington, DC evacuated a civils (REUTERS / Evelyn Hockstein)

The police inform you about the viruses al menos tres persons result heridas in a tiroteo ocurrido en el noroste de Washington DC, mientras que las autoridades cerraban la zona y los cioadadanos que permanently adentro debido a una “Amenaza activa”.

Docenas de Agents Policiales is located at escena del Tiroteo, near Connecticut Avenue, in the vecindario Van Ness de Washington. The incident happened just in the final day of school Faculty of Derecho de la Universidad de Howard.

Varios agents del equipo tactico escortaron a group of individuals fuera in an edificio de apartments. Los oficiale apuntaban sus rifles hakia arriba, hakia otros edificios and ventanas, mintras avantzaba fast pas la calle con las manos levantadas sobre la cabeza.

Un testigo dijo a la televisin local WUSA-TV que escuchó a rifaga de disparos rpidos que distance aproximadamente un minuto and violate a mujer salir corondeo an edificio that haber sido rozada por un disparu, seguida de otras people que aparentemente heridas.

Agentes de la policía ayudan a civiles evacuar tras un tiroteo en EEUU (REUTERS / Evelyn Hockstein)

El subjefe de police, Stuart Emerman, dio a medios locale que tres people habín sido llevadas al hospital: dos adults who find intro cryptico pero estable and one niña with a herida live bala.

Emerman dijo a los periodistas que la polica no tenaa nosin sospechoso bajo custodia and which establishes a bisqueda casas and edifios de apartments en elrea.

La poliea fue de puerta en puerta de los edifios del irea mientras buscaban al tirador.

The police metropolitan of Washington, DC en ligaro tiroteo (REUTERS / Evelyn Hockstein)

“No tenemos a motivation in this moment”, dijo Emerman. “Hemos cerrado el vecindario”, añadió.

Next to the Washington Post, about 16.35 (20.35 GMT), a variety of agents escorted to a zona exposed to zona, aunque aunque apparentemente no era el culpable de los disparos.

The Universidad district of Columbia, where you can find, find or listen to unique and ali personal items? refug and permanently enl lugar. In one tuit, the universidad dijo que hubo un “Incidentally tiroteo activa cerca in a vivienda para estudiantes” y que el social media profile.

An FIPO tactic from the FBI in Zona del Tierote in Washington DC (REUTERS / Evelyn Hockstein)

The las vicctimas and las circunstancias in sucedido no pudieron determinarse in inimiato.

The acuerdo with The Washingtn Post, la alcaldesa Muriel E. Bowser (D) is the author of Los Hechos.

Informed by AP

In desarrollo …

Seguir leyndo: