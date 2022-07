Duro prónostico del FMI sobre el 2023: “Hay una crisis de deuda mundial” | The speech of Kristalina Georgieva in the anteroom of the meeting of the G20

The director of the International Monetary Fund (FMI), Kristalina Georgieva, lanzó una dura advertencia sobre el 2023 en una reunión preparatoria a la del G20, donde pronosticó que “el próximo año será más duro” por el “mix de crisis” generated by the war between Russia and Ukraine after the coronavirus pandemic. Al mismo tiempo, Georgieva alertó sobre las deudas sovereignas en dolares: “No es buen lugar donde estar si no se producen dolares”indicó, al detailar que los servicios de deuda son cada vez más caros por la suba de tasas de interés para paliar la inflationación.

En este sentido, cuestionó: “¿Qué pasa cuando los países tienen que pay debt in dollars and no produce dollars?. “Hay una crisis de deuda en proceso”, dijo, without mentioning, por caso, the millionaire loan that the international organization gave to the management of Mauricio Macri.

In this way, the holder of the Fund specified the consequences that involve taking debt in dollars for the payment of current expenses in domestic currency, while informing that there are advances in the debt treatment framework in the G20 for countries with lower incomes.

On this point, he cited the cases of Zambia, Chad and Ethiopia, where the debt committees will meet in the next ten days. “Manden buenas vibras”, le pidió a los assistants en señal de lo dificultosa de la situación global.

La crisis mundial

In another section, Georgieva emphasized the global crisis generated not only by the coronavirus pandemic, but also by the war conflict between Russia and Ukraine. “Los países más pobres están divergiendo en lugar de converger. “Se está viendo inestabilidad en tantos lugares”, assured. Y agregó: “Si tu familia no tuviera lo suficiente para comer, también estarías reclamando en la calle”.

Es por ello que la titular del organismo internacional planteó algunos jejes para segurar el acceso alimentos global y remarcó: “No acopien comida: no acumulen más de lo que consumen”.

Sobre esta temica, resaltó como necesario “mejorar la producción y adaptarla para lo que está por venir”. Y reconoció que la parte que le toca a los organismes internacionales es mejorar el financiamiento para que los países puedan producir más. Y concluyó: “El mundo produces sufficient comida pero no la distribuye bien”.

Georgieva’s comments took place at the meeting of the Ministers of Economy and Finance and Presidents of the Central Banks of the G20 countries, a meeting that will be held in Bali (Indonesia). Miguel Pesce (presidente del BCRA) and the Minister of Economy, Silvina Batakis, tienen previsto participar por videoconference.