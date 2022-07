Dólar hoy: la cotización libre cayó a $268 después de los announcements de la ministera Batakis

The parallel dollars start the week with a bearish trend.

El dólar libre recortó la baja inicial de este lunes a cinco pesos, para cerrar offered aa $268 para la venta. En los primeros negocios llegó a pactarse a 260 pesos.

El dólar mayorista, en tanto, ascendió este lunes 54 centavos, a 127,35 pesos. La brecha cambiaria entre both cotizaciones alcanza el 110,4 por cento.

A las 16:20 hours they also experienced lows in the range of four to five pesos in the stock market, with a “contado con liqui” en los $296 a través del bono Global 30 (GD30C), ya $282 para el dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D).

The Minister of Economy, Silvina Batakisaffirmed this Monday morning, in the framework of a press conference that ofrece en el Palacio de Hacienda, que “Se mantinten las metas acordadas con el FMI” in the framework of the understanding for the refinancing of the debt por más de USD 44.000 million contracted during the management of Mauricio Macri.

Batakis sostuvo que “de ninguna manera está en duda que no podamos cumplir nuestras obligations in pesos” and attributyó esos “rumores” a “una malicia muy fuerte en contra de un Gobierno que fue elegido por el voto popular”.

In a press conference offered at the Palacio de Hacienda, Batakis recalled that “there was a government that defaulted on its debt in pesos”, in reference to Macri, but in actuality “tenemos todos los mecanizas necesarios para que eso no suceda”. Batakis pointed out that “las quotas presupuestarias mensuales que el Ministerio otorga a toda la Administración Pública Nacional van a ser solamente acordes con la projection de caja real”.

“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo en la conference que se realiza en el Palacio de Hacienda, accompanied by other ministers of the National Cabinet, among those who met Daniel Scioli, Julián Domínguez, Matías Lammens y Mercedes Marco del Pont, además del President of Banco Central, Miguel Pesce.

Batakis announced que se dispondrá que “el Congelamiento de personal se amplíe a todos los organismes del Estado” y no solo a la administración central. The measure will be implemented through a modification of the Financial Administration Law and was announced by the minister in a press conference that was offered this morning at the Palacio de Hacienda. Batakis informó que Se modificará la ley de Administración Financiera to establish a system of “single account” that will allow the national government to save an annual amount of 600,000 million pesos. Según explained, the single account system applies “in the majority of provinces”.

La ministra de Economía affirmed que el contexto de Guerra en Ukraina “affecta mucho a la Argentina” But he said, pese a esa situación “inédita”, la “Argentina’s structural matrix is ​​intact”, and sostuvo that the intention of the Government is “mantener esa estructura productiva, sostenerla, complejizarla , hacerla más productiva y generar puestos de trabajo”.

La titular del Palacio de Hacienda dijo que el actual “amesatamiento” en la accumulation de reservas que transita la Argentina was “predictable” and está relacionado con “el ciclo económico” que tiene el país, linkedo con los tiempos de cosecha y, actualmente, con “la importación de energía”, but pointed out that, “from partir de septiembre esa meseta se va a ir pudiendo superar”.

El presidente Alberto Fernández y la ministra Batakis, analisaron este domingo en la Quinta de Olivos actions to confront issues like the suba de precios y el deficit. La portavoz presidencial, Gabriela Cerrutiinformed that the meeting took place “from 17:30 to 20” and that the minister “presented the conclusions of what he had been working with his team: a plan of action forward, the path and the path” in economic matters .

“El Presidente estuvo de acuerdo en todo lo que le planteó y le made unas sugerencias Que fueron incorporated por la ministra, que las va a terminar de trabajar con el gabinete económico”, amplió Cerruti.

