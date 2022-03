El president ucraniano, hoy considerado un hroe de la resistencia, fue un estrella del spectpecto antes de dedicarse a la politica

Mucho antes convert con hroi indiscutido de su pueblo, resistendo a la brutal invasi in de rusia, el presidente ucraniano tuvo un pasado de estrella mediotica. Carismático, Volodymyr Zelensky’s Conquest was the first of its kind in the certification “Bylando with las estrellas” in 2006.

Ahora, a composite video with las imgenes mis destacadas on our pass televivo se viralisal, resoltando una vez mis lo querido que es el mandatario por sus conciudadonos.

Zelensky birll in “Bailando with las estres” in 2006

This is Zelensky’s a lord poco probable in timepiece guerra. Describe the “Bailando con las estrellas”, the most popular serie of the popular television series “Servant of the People” (“Servidor del Pueblo”) in the interpretation is an honest maestro de escuela que es elegido president y burla a los legisladores corrupt or lo oscuros empersarios.

Al ganar la presidencia de forma aplastante en abril in 2019, asumió el ideal in your person per con con valiante compromise in enfrentar la cruda realidad And in this case, the aboriginal corrupci is the arcuina of Ukraine des transicini del communicia la democracia.

EL carisma del latest president ucraniano lo lanzó a la fama en el show televisivo “Bailando con las estrellas”

Una vez en el poder, Zelensky inicialmente busidi medias fomento de la confianza con rusia en elte Ukrania, inclido el intercambio di prisioneros. Pero ese pequeo and honest intento no duró mucho. Russia, where in 2014 the Chinese penultimate crime of Crimea, siguiós retaliated against los separatistas armados que luchan contra las fires kiiv en región donbás, en ekrania, primarily in hablaus, All Zelensky, has collected over 15,000 videos in the past.

Entonces, which presents the mosaic, Zelensky cortez los lideres occidentales, inclido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, in conversations Casa Blanca, pidió unirse in OTAn and the Forma part of the Uni in Europe.

Condo le preguntaron antes on your elecci in qui se diferrenciiaba otros aspirantes presidenciales, Zelensky se cñaló la cara y dijo: “Esta es una cara newa. Nunca he estado en politica ”. “No he engañado a la gente. Se identifies conmigo pork soy abierto, me duele, me enojo … Si soy inexperto en algo, soy inexperto. Si no sé algo, lo admito honestamente ”.

In the beginning, in 10 days, the sangrienta and the brutal embassy of Vladimir Putin, the bailarn devenido President demostró más virtues que falancias and si hai algo quo claro es qu no no quit pblo.

President of Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev, Ucrania, el1 de marzo, 2022 (REUTERS / Umit Bektas)

But who can, llama a la resistencia, pide koraje y tombién paz. Dice is now available for dialog, in a quirky moment. Del otro lado de la frontera, Putin lo llama drogadicto y nazi, justo él que perdió a su familia en el Holocausto, justo a él que judío.

“ Zelensky is on the same page as Putin. Es joven y carismático. Ha sido acogido por su propio publo y por el mundo. Y lucha por país no en nombre fontasía imperial, sino por la convicción de que Ukrania es soberana et independiente ”, sostoyvo no bien comenó la invoice The Economist.

Cansado, with lojos rojos and vestido with ropas militares, The mandatario resisto estoico in the Palace of Gobierno de Kiev. Recibe a la prensa, no tiene un squito de aduladors o saluda con un apretón de manos a coda periodista que lo entrevista para que el horror de la guerra se conozca en el mundo entero.

Pose lo que pase en las proximas semanas, el presidente Zelensky passaro la historia como el rostro di resistencia uranti la invasin rusa de su pais.

Mindras Russia acusa de cobarde a Zelensky y dice que abandon el pais en plana guerra, el mandatario desmienta cada una esas noticias falsas en imareno. Aquí, combined with las tropa Ukrainian (Presidencia)

“Zelensky is the most remote, inviting, most presentable presenter on the subject of Putin. Mintras ruso demuestra aa autoritarismo tanto en la acciin politica como el estranio, por el kontrio, present a visor my mousse or liberizo de appa app. se considera morality superior a los gobernados. Si el mundo desconfa cada vez mis de los ideasale las prakticas democratis, Zelenskyy podría represents one of the los pocos signo regentes which los partnersio la democracia your motivations for esperanza ”, expressly The Conversation Michael Blake, Professor of Philosophy, Politics Publications and Gobernanza, Universidad de Washington

Cuondo se elogia a Zelensky por su resistencia a la invasin rusa, agrega, es porque This demo is a series of virtues fundamentals, entre ellas el valor permanence donde est, en la linea de fuego rusa.

“Zelensky is looking for a way to get to Ukraine online”, Sevgil Musaeva, periodical Ukraine and editor of Ukraine Pravda, the principal site of noticias online.

SEGUIR LEYENDO: