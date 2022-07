Daniel Malnatti lived 10 days as a gypsy, negoció la venta de autos usados ​​y le leyron las manos

Raquel me leyó la mano. Asi como cuando uno va al médico y aspire encontarse con que lo atienda una persona con un guardapolvo y un stetoscopio, ella era todo lo que podia esperar para ese momento. Raquel es una authentica Gitana.

Antes de tomar mis manos entre las suyas y darlas vuelta para leer las líneas de las palmas, me avisó que si ahí aparecía algun alerta medica me iba mandar al doctor. Por suerte, no hubo necesidad. Pero sí me contó de lo que se me viene en el trabajo, con el dinero y en el amor.

Con respecto al dinero no me dió muchas esperanzas. Vivimos en la Argentina y ni la más destacada bruja (ella no lo es, aclaro) va a poder cambiar las expectations. Con el dinero todo seguirá igual o peor. Pero con respecto al trabajo me va a ir mejor. “Vas a ser muy famoso”, me vaticinó.

Estas dos predicciones conjugadas tienen su lógica en el contexto de la economia actual, cuando el salario real va en franca picada. Es decir, me va a ir bien en el trabajo pero no por eso voy a ganar más. Para el finale Raquel dejó lo más importante y leyó en mis manos las líneas que hablaban amor.

Para mi complacencia me predijo que iba a encontrar un gran amor muy pronto. Aunque me aclaró que “no va a ser tan linda”. Me quedó claro que las artes adivinatorias van muchas veces a la par del realismo más riguroso. Era algo así como una predicción basada en hechos reales.

En esa casa del barrio de San Nicolás en Córdoba vive Guillermo (que es uno de los líderas de la comunidad) y Raquel, la leaderesa de la familia. Como tiene algunas dificultados para caminar ejerce el control assignando diversas tasks a sus hijas, nietas, nueras y bisnietas quienes se encargan de las cosas de la casa.

Guillermo is the leader of the gypsy community that we visited. (Photo: Captura Telenoche)

Los gitanos en eso son muy patriarcales. El hombre está para ser atendido. En contraprestación, él se va a ocupar de prove todo lo necesario para que su mujer “sea feliz”. En una cultura tan tradicionalista como la gitana, eso no cambió.

Es por eso que Raquel desde su silla dirige a las mujeres de la casa en la cocina, las compras y todo lo que tenga que tenga que ver con el hogar. Pero también atiende el teléfono para evacura consultas. Muchas mujeres y hombres la llaman para pedirle orientation.

I couldn’t stop listening to many of the answers Raquel gave. Atendió a cada una de ellas con mucha ciencia a pesar de que yo podía entrever que del otro lado del teléfono había gente pasada de angustia. Cuando le pregunté cuál era la consulta más recurrenteme contestó: “Los cuernos”.

Además de sus habilidades adivinatorias había sabiduría en sus palabras, al punto de que una cosa se mezclaba con la otra sin saber uno con cuál era su habilidad principal. Uno no podía saber si deducía el futuro elaborando lo que éía en el presente, o hacía uso del gift de la videncia que hace más de años atrás received from his aunt.

Raquel’s house is very big. This is very common in gypsy families. Los ambientes son enormes y abiertos. Es frecuente que no haya muchas puertas y que si las hay estén abiertas. Esto es una Reminiscence a su pasado nomadeépocas no tan lejanas en las que los gitanos vivían en carpas.

Milanchi (o Guillermo) el esposo de Raquel añora esas carpas. He prefers them to actual houses. Es que ellos fueron obligados a dejar las carpas. En las ciudades no se entendía esa forma de vida. La incomprensión de la sociedad contemporanea de sus costumbres ancestrales muchas veces derivó en discrimination y violencia.

Por ejemplo, en el barrio de San Nicolás, en Córdoba, los gitanos tenien la propiedad de sus propios terrenos y allí habían installed sus carpas. Likewise, en los años ’70 fueron desalojados violentamente de sus tiendas por la policía. En refriega murió una gitana embarazada. A partir de ahí empezaron a mudarse a casas.

Se dice que los gitanos son nomades. Tanto es así que en el centro de su bandera pusieron una rueda de carreta que representa lo. Y si bien es cierto que les atrae la libertad de estar un día en un lado cuando y otro día en otro, hay otras razones más duras que justifyan su impermanencia. Se trata de la Discrimination: muchas veces en su historia fueron expulsados, tuvenon que exiliarse o fueron deportados.

Expulsados, exiliados y deportados: la historia de los gitanos

The first expulsions took place in Spain at the end of the XV century. Coincides with the deportation of the Jews and the persecution of the Muslims. Later this “antigitanism” will convert into a sad costumbre universal. They were expelled from Switzerland, France and Belgium among other countries of Europe.

The authorities of Portugal and England displaced them to their overseas colonies and were enslaved in Hungary, Romania and other countries of Eastern Europe. Pero la abiección no se detendría ahí. Siempre las cosas puede ir peor y para los gitanos eso fue la alemania nazi.

Debido a que las comunidades gitanas estaban menos organizadas que las judías el impacto del holocausto gitano no puede medirse con similar exactitud, pero los datos son escalofriantes. Se calcula que tres cuartas partes de los gitanos que residídian en Alemania fueron exterminados.

Entre 200 y 500 mil gitanos were sent to the gas chamber. Although other data from institutions that study the Holocaust increase the number of dead to a million gitanos killed by the Nazis between 1939 and 1945.

Hoy en día también pasan cosas. Guillermo told me that when he registers in a hotel he first goes alone and only then does Raquel, his wife, appear in the room. Es que en ciertos hoteles cuando ven una gitana, como por arte de magia, se acaban las habitaciones.

Marcela contó que manda a comprar sus zapatos a una amiga. Que hay locales donde nunca hay talle, le ponen a dos o tres vendedoras para Vigilarla como si fuese un peligro para la sociedad o diremente no la dejan entrar con cualquier excusa.

Es en el Prejuicio y en la falta de información donde la discrimination se hace fuerte. Además difícilamente el gitano se queje, hacen todo lo contrario: reacción. Muchas veces de mala manera. En muy pocas opportunidades denuncian o se ponen en el lugar de víctimas. No está en su ADN. Quizás reaccionen paying with the same currency. Pero siempre sufren.

Mucha gente que se considera no racista y con los gitanos lo es. Y no se da cuenta. Es por eso que los crímenes o estafas que cometen los gitanos (porque también hay criminales entre ellos) son mucho más publicitados por los medios y reciben mayor condena social. Pero si el crimen lo comete un italiano Coppola o Scorsese hacen una película.

In the gypsy barrio of San Nicolás las casas son enormes, las familias innumerables, la comida abundante y las fiestas interminables. Me despidieron con un gran banquete y un mensaje: la diferencia o la ignorancia no tiene por qué dividirnos. Ellos estaban felices de mostrar lo que son, y esperan -como yo- que serva para curar viejas heridas.