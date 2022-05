El musico argentino Sergio Alejandro Galluccio, at 57 os, fuse asinado de tres disparos mintras dormía en saas Costa Rica. En las ultimas horas, The policy of centrifugal centrifugal data on your hijo, sospechado de ser el autor material del crimen.

23 days ago The only person in the world who is not acquainted with the Achaemenids of 22 Marzo y fue él quien llamó a la Policía para contar que su padre había asininado.

You are about: Cayó el sicario m pels peligros de Salta que mataba por US $ 80 mil: abandonado tres dís sin comer

Ayer por la tarde, los agents del Organizmo de Judicial (OIJ) aprehendieron al joven luego de que declare in los Tribunales de Garabito, en ciudad portuaria de Puntarenas.

La historia del crimen by Alejandro Galluccio

Galluccio was the producer of television, music and music. Se cree que sufrió el ataque a la medianoche, mintras descansaba en una de las habitaciones de su kasa, ubicada en Playa Hermosa. Recibió cinco disparos en la cabeza.

The 23-year-old, hijo del musico argentino asinado, fen detenido ayer por la tarde (Photo: Gentileza Teletica).

“La Polica Judicial is a realistic investigative camp, tanto ticnico como centricfico, nos llevó a la detención del principal sospechoso. El sujeto es hijo de la viktima y se contonraba con cul cuondo okorrió el homicidio”, Express Judicial Policía in a communicado.

Aquella noche, pocas horas antes de ser asinado, el argentino tocó en un bar bar Jacó y luego se dirigió hakia su propiedad, en la cul residía desde hakía más a un año.

Galluccio live in Costa Rica for 20 days (Photo: Facebook Alejandro Galluccio).

Su hijo -no transcend your nombre- también apellido Galluccio, quenito detenido en celdas judicialis a las denrdenes del Minio público, a la espera de ricibir medisa cauteles. In your prime declaration, el presunto homicida indica that escu es el ruido de los disparos, pero pence que trataba de fugos artificialles.

You dos live on Costa Rica

C Varsar Vargas, amigo de Galluccio, relates tras su muerte que el argentino live 20 mñs live in Costa Rica.

“All you have to do is share your family and life. Gustaba mucho el surf and la musictocaba varios instrumentos ”, in Vargas al diario La Teja.

El empresario ofrecía tours in a velaro llamado “Blangala” (Photo: Alejandro Galluccio).

Desk hacía m cus cuatro años Galluccio se dedicaba a alquilar su velero, el “Blangala”, para ofrecer viajes tres a cuatro horas por difrentes playas.

“Last but not least, the empowerment with a velocity ah, en Herradura, and dedicaba a hacer tours. Él ayudó a varios muchachos dndoles trabajo con eso, pero ahora no sé qué irá a pasar con ellos ”, concludes Vargas.