Un soldo Ukrainian in El Pueblo avdiivka (AFP)

“There is a family photo, an excerpt and a comida”: En Krasnogorivka (this is Ukraine), Maria, de 9 aos, pre su mochila que tendre que cargar si se produjera un atak rusoante la mirada de su madre.

The plan is to convert one of the most possessive evacuations into a family of numeros, which resides in a unique variant of piracy destruido porses in mortar.

Natalia Shanovska reside in a unique variant of the psalmistro destruido por obuse de mortero. (Aleksey Filippov / AFP)

Desde 2014, Krasnogorivka console la guerra contra separatistas prorsrusos, apoyados por Moscú. This is a relatively calma, available esporidicos continent perturbando a la pequeña ciudad.

Dos soldos Ukranians in el pueblo de Krasnohorivka, (Aleksey Filippov / AFP)

“El edificio fue alcanzado direct a few quatro attacks. Tenemos miodo todo el timempo. Nuestro vecino fue herido por metralla tres mese atrás ”, seala Natalia Chanovska45 aoos, madre de seis hijos.

Natalia Shanovska, madre se seis nios, en on departure. En las paredes hay agujeros de balas (Aleksey Filippov / AFP)

In our apartment hay agujeros de balas en las paredes.

“Todos tienen miyo”

Desde hace ocho aos, this family has no gas with calefacci, por lo que instalaron a estafi traditional alimentada con lña, que quencans en las cerkínas.

Y, Natalia tiene miido de que los problems no terminen de agotarse aquí. “La lnea del frente está muy cerca. All you have to do is say, “Nosotros tombi”.explica.

Pacientes in el hospital Krasnohorivka (AFP)

Actually, los mis of 100.000 soldos rusos desplegados on the frontera with his pais hacken aumentar angustia de la mujerresident in the epicenter of conflicts, which provoked a total of 14,000 moons in ocho games, in the ONU.

This is with ceda 15,000 residents, las autoridades han solicitado a particulares, esculas y hospitale que preparen sus refugios.

Un militia las Firezas Militares de Ukraine haz guardia in zona industrial destination in Avdiivka in lannea del frende with los separatistas spades from Russia. (Will VASSILOPOULOS / AFP)

As, por ejemplo, the principal hospital Krasnogorivka Renew the latest in your refugio, a local que dato la é poca sovética. “Podomos acoger a vecinos and al personal del hospital in caso de ataque. You are about to install bombers in the commissions all over the place. Hay espacio for 280 people ”all of AFP Sergei Fedenko, director del hospital.

Avdiivka (Will VASSILOPOULOS / AFP) is one of the most popular Ukrainian languages.

Come back to Guerra, en 2014, muchos habitants refugaron all away mice de tres meses. Pero, in the latest updated situation complicated by COVID. “There are no reviews yet, would you like to know more about Oxygen? No posible moverlos in casino tiroteo. No s qu qu es lo peer para ellos”, Afirma Tetiana, an enfermera who no quiere reveals your appeal; This option is contraindicated in las autoridades.

Dos residents of Krasnohorivka andan en bicicle. In December 2014, the ciudad ha estado experiments una guerra, la los separatistas prorrusos, patrocinada por Moscú. (Aleksey Filippov / AFP)

For your part, Ludmila Isaichenko, de 73 aos, paciente with an enformed neurological, es fatalista. Si Russia ataca, se negará a descendant al refugio. “Si disparan pienso acostarme y no moverme, pase lo que pase. Pero, you mean permanently, almanor ruido, alguien destapa una botella, tengo la impressi qu que estin bombardeando”, Señala.

Dinero, passport and exchange

Ilia Jelnovatskyestudiante de 16 aos, muestra la trampilla que hay en la cocina de su kasa, que oculta la entrada a un refugio en el sótano. “Nos ha salvado la vida mil veces”afirma.

The company’s Ilya Zhelnovatskiy, 16 years old, has the most refugio antibombas, which is one of the most sought after pineapple in the world .. (Aleksey Filippov / AFP)

Luge muestra your provisions, consistent with frascos with tomatoes and pepinos. “En caso de ataque ruso”, a principality of adolescent and your family plane huer, per no siempre. “Hay que tomar el dinero, el passport or marcharnos. Pero volveremos”, Asegura.

In the case of Ataque Ruso, a principality or adolescent and your family plane on the fly, for no reason (Aleksey Filippov / AFP)

Inclusive, with a plan in case of evacuation, you’ll be the only one who is passionate about the material and the sea necesario ponerlo in marcha, which is the only registered pocros tirotos in the desi comics video.

No obstruction, this is no longer the case for Natalia Chanovska and her pro. “If you have any questions, please feel free to contact me at the site, dont no contents with luz. The vida aquí es muy dura, me inquieta”, Apostilla.

(Informed by AFP / Por Yulia Silina)

