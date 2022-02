Conmoción in Australia: a nadador fue devorado por un tiburón blanco | No registry as atak as in Sdney desde 1963

Un hombre murió est myrcoles al ser atacado por un gran tiburón blanco in a plain de Sdney, in the best of Australia. The animal’s grandes dimensional -meda entre cutatro and cinco metros de largo- le causó “heridas catastrophic“, the report of the service emerging.

El ataque, que fue grabado in video por algunos testigos, okurrió cuando The first thing that caught my eye was the first hora de la tarde en playa Little Bay, donde los paradicos and la policai enkontraron resto humans flotando en el agua.

También informer who is the recipient of a new part of the new. “Las imgenes muestran claramente medio cuerpo siendo tomado por un tiburón”, An unofficial de policía. In this case, a testigo portal cmo vio tiburón “tragarse parts of your cuerpo” in partislo en dos.

Otro visitor conmocionado record cimo el animal arrastró al nadador bajo el agua y el atakque duró solo unos gondos. “Estaba Gritando al principio, y luego, cuando cayó, hubo muchas salpicaduras”, see all ABC. “Fue terrible. Estoy temblando. The tiburón no se detenía. Sigo vomitando. Solo bajó a nadar, disfrutando el día, pero tiburón le quitó la vida ”, señaló.

Las horribles escrinas ocurrion frende decenas de pescadores and otros baistas de Sídney, quiz genericus los gritos de los nadadores antes de que desarrollara el ataque, lo provocó el pánico en la costa.

Por estas horas, la autoridades is preceded by an information to explicit las circunstancias del incident, primer ataque mortal a tiburón in Sydney desde 1963.

“This is the first time a cabo has been investigated by Muerte del Nadador. Little Bay Beach is located around the official bushcondo in el área ”, express policing in a communicado. You are not aware of any information about your identities.

Segiún estudios de agencia centifica gubernamental CSIRO de principios 2018, In Australia, the cost of 2,210 adult adult tiburons blanks, Consider los mis peligrosos.

Atento these estates, el gobierno del esto in New Gales del Sur invirtió millones de dollars Tecnologa en intento por reducir los ataques de tiburones a lo largo de su costa In medio de preocupación pública, desplegando redes en 51 playas, as como drones and escucha de tiburones who can rastrear los grandes tiburones blancos por satlite and enviar an alerta cuondo uno visto.