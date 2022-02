The latest daa de Guerra enters Russia and Ukraine volley a tener como foco a la ciudad de Kiev. Las furas ucranianas continua defensa de la capital ante la invoice in las tropas russas, which produces al menos 198 muertes in Ukranians. Por la maana un misil ruso impact an edificio residencial en la capital. Los combates entre ambos bands llgaron también in one of the principals avenidas in Kiev.

En tanto, Estados Unidos aprobó asign 350 millones dollars adicionales in new asistencia militar For those Ukraine haga frende a las tropas rusas. Alemania anonymous a cambio era with con live 1.000 lanzagranadas antitanque and 500 mesiles defense antiorea for apocalypse in Ukraine. For your part, gobierno de rusia ordenó a e ejircito iniciva en ofensiva las directions. The president of Ukraine, Volodimir Zelenski, is the control capital of the capital, as well as the ultimate results.

Los medios locales informant which antenna c la cinco de la maayana se registro cerco da 50 explosioni, as well as the ametralladora cerco del zologico, apanas new kilometers of plaza Maidan. Tambiin registry combates intensos in the ciodad of Vasilkov, in Kiev, dont los rusos introarco paracaidistas inform informat or ecriacroo in Ukraine.

Toque de queda



The Kiev extension of the Kiev extend the proximo lunes to the quote where the rige desde las 17 horas is over 8 horas. “Todos los civiles en la calle durante el toque quo sern considerados mimembros de los grupos de sabotaje y reconamigo del legeigo”, decaló alcalde de la capital, Vitali Klitschko. Search las ocho de la mañana unis ruso impact ento los pisos 18 and 21 a unique residencial in Kiev. The Cancerian Dmitri Kuleba, habló sobrole resistencia de Kiev ante los ataques. “Kiev, the newest and most accessible coded, sobrivivió a new nouveau ataques de las firezas terrestres rusas or los misiles; an inimitable residencial in Kiev ”.

Según inform the Servicio of Communicacio Especiales in Ukraine on our Telegram account “Kiev los combates violent siguen and el ejercito ukraniano contents a los sabototeors rusos”. El ejrcito ucraniano adiems inform that lograron “rechazar” an atroque tropas rusas in avenida Victoria, one of the principals of the capital. Mindras que el ministro de Salud, Victor Liashkoindicó que murieron 198 Ukrainian In Russia invites.

On the last day of combat registry combat, Vasilkov at 37 kilometers in the center of Kiev. Según a communicado del ejército kraniano, las fires rusas intaron paracaidistas en la zona y se produjon “duros combates”.

On your own, the firearm informs Ukraine about the Russian Ruso II-76 with paracaidists in esma ciudad donde también this ubicado one of the low aeroportos militaris exo excito. Moscú confirms the control total in the citadel of Melitopol, ubicada al sudeste del pais ceska del mar de Azov and with a población of more than 150 mil people.

Find the local además indication of where to find it 50 explosions and displays of amethyst in the new Kilometers in the centric plaza Maidan. Adomis indicaron hubo explosions in zona de Troieschyna, al noroeste de la ciudad, donde ubicada una central tirmica. A su vez, Donetsk and Lugansk Reportedly, the bombardment of the Tropas by the Ukrainians “with the Communications Prohibitions of Minsk” sivete civiles muertos and 15 heridos in las Ultimas 24 horasthe latest notifications from Rusia Sputnik.

Ofensiva in all las directions



In the terrestrial diplomacy, Rusia acusó a Ukrainian de negarse a sentarse en la mesa de negociaciones y decidió iniciar una ofensiva in all directions. “Después que part u u rechazaraara el pro convers, ho ho ho d tod un unidades la la or deniar un un ofensivaiva en en to dire dire dire direcc con correspond correspond”declaró a rueda de prinsa el portavoz del ministerio de Defense of Russia, Gor Konashénkov. Sequen el vocero, “tras las declaration of the regiment of Kiev so on your dispositional algorithm, with the data of combat in the principle of directing the operation”. Konashinkov ademis se refiri al avance de las milicias separatistas Donetsk y Lugansk en el estraniano.

“Durante la noche, las fires armadas de la Federación Rusa lanzaron un bombardio con armas de precario de largo alcance, usiso cruiso navales et aureos contra infrastructures militaria Ukrania”, Dijo Konashenkov. “In total, las fires armadillo rusas inutilizaron 821 installations in the infrastructural militia of Ukraine”the functionality, which will provide you with 87 objectives, 87 tanques and vehicle blinds, 48 ​​radars, 24 systematic misleading antecedents, 19 cents and 14 bases.

Por su parte, el presidente de Ucrania, VZelodimir Zelenski, destasós the firefighter whose controls are on the control of Kiev and the conservative “desbaratar” plan in Russia. “Repelimos with itxito los ataques de los perigigos. Los combates continually in numerous codes and regions of Pís, which is the nearest ezrccito that controls Kiev and las localides claves in my capital, afirmó or mandatario that sebún b embbánica se negó ó ier óó There are about 60 “sabotage rides” in the capital of Ukraine.

Armas for Ukraine

En tanto, el respaldo militar a Ukrania va en aumento con la reciente aprobaciin en Estados Unidos de 350 millones dollar adicionales que serin destinados a newly assisted militia to invite Russia to Ukraine, the secret anonymous el Estado de Washington, Antony Blinken.

Gobierno de Alemania informs this sbbado la decisien urgente enviar armamento militia Ukrania. In all Europe Europe has a lot of contrasts in envier armas and zonas conflicts, one decisi that consideran histiroca pesar de Berlin vende armas ve susinos vecinos. Segn el canciller Olaf Scholz se trata a un cambio de era. “La rusa contra Ukraine marca un cambio e era. Amenaza todo nuestro or posguerra. In this situation, es nuestra obligicai apoyar a Ukrania en la medida nuestras posibilidas in la defensa contra el ezriklato invasir”. declare el jefe del gobierno alumni que Envier a Ukrainian mil lanzagranadas antitanque and 500 meiles of defensive antiarea Stinger pertenecientes a las fires armadas alemanas.