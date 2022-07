Con el cierre parcial de un gasoducto de Rusia, Europa vive la previa de la pesadilla energetica

PARIS.- Vladimir Putin advirtió el fin de semana que Rusia “no comonez aún las cosas serias en Ukraina”. Y todo parece indicare que tampoco en Europadonde avanza el mor a una interruption definitiva del Supply de gas rusodespués de que Moscú cerró hoy el gasoducto Nord Stream I, officially “por mantenimiento”, asfixiando un poco más al continente, ávido de energía.

Muchos califican la decision del Kremlin de “el lanzuz de la ruleta rusa” del gas. Already extremely reduced in the last few weeks, the shipment of Russian gas to the European countries could stop at any moment if Putin decides to use it as a weapon of war more in his pulse with the West. Y no es para menos. Nord Stream I, gasoducto que une Siberia con Alemania, guarantees 60,000 of the 200,000 million cubic meters of methane that reach Europe every year. Cada día, ese pipeline –que en principio debreia dejar de funcionar por diez días– covers the energy needs of 26 million European families.

El sol sale por detrás de sistemas de pipes y dispositivos de apagado en la estación gas receptora del gasoducto báltico Nord Stream 1 y la estación de transferencia del ducto OPAL en Lubmin, Alemania, el lunes 11 de julio de 2022.

The suspension of Nord Stream will affect not only Germany, but also Italy, in a third of its supply, and in Austria, in 70%, according to national energy managers, ENI and OMV. Ambos países también reciben gas por el ducto TAG, que pasa por Ukraina, pero sobre todo a través de Nord Stream I.

Planificada desde hace tiempo, the suspension should only be in theory a simple technical formality. But in the context of the war in Ukraine, no one dares to predict what will happen in the immediate future.

“Putin nos cerrará el grifo… Pero ¿lo volverá abrir?”se inquietaba hoy Bild, el diario más leído de Alemania. “Estamos enfrentados a una situation unedited. Todo es posible”, recognized during the end of the week the vice chancellor Robert Habeck. “Como siempre, debemos prepararnos para lo peor”, he advised. Por razones tecniques, es difícil que Gazprom brutally detenga sus sistemas via de Nord Stream I. El gas explotado en Siberia está “bajo presício” y no puede ser alumnado definidamente. “No es como una canilla de agua”estimó Habeck.

In any case, arguing a technical problem, Moscow has reduced 60% of its gas deliveries through Nord Stream I in the last few weeks. The decision was denounced as “politica” by Berlin. Putin’s objective is just to slowly asphyxiate the continent. A los países que no acceptan pagar el gas en rublos –como Polonia, Bulgaria, Holanda, Finlandia o Dinamarca– les cerró todo el supply. A otros coménzo lentamente a reducirles el flujo desde mid-junio. If the Kremlin decided to cease shipments definitively, Europe should prepare to reduce 15% of its actual consumption of gas, and Germany 20%, according to think tank Bruegel de Bruselas.

Temiendo las graves consecuencias económicas de una interruption total, y para no dar un argumento suplementario a Moscú, Berlín managed to convince Canada this week to restore a turbine destined for Nord Stream I, sent to that country for maintenance.

Since the war began, on February 24, Alemania cerró otro gasoducto ruso que debái entrar en funciones, Nord Stream II. Also, efforts were made to reduce dependence, although 35% of imports came from Russia, compared to 60% before the war. More than 50% of German homes are heated with gas.

But a permanent detention of Nord Stream I will not only penalize the first economy of Europe. Según el sitio de la sociedad Nord Stream, el gas que llega a Alemania es enseguida transportedo hacia Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda “y otros países”. A prolonged interruption will aggravate the energy crisis in which the block is submerged, con precios por las nubes y el temor de tener que pasar uno de los invierno más difículas de los ultimos 70 años.

Los gobiernos europeos ya estudian planes de rationamiento. Algunos responsables de la industria chemica alemana, muy vulnerable porque depende del gas, se preparan para “el peor de los escenarios”.

“Si no recibimos más gas rusos, las quantitas encampadas solo bastarán para uno dos meses”alert Klaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes. Para dar el ejemplo, la Cámara baja alemana adopted last jueves a symbolic plan of economización de energía: se terminó la heating a más de 20°C en invierno y tampoco habrá agua caliente en las oficinas individuales.

In France, the Minister of Economy, Bruno Le Mairefue igual de terminante: “Preparémonos para un corte total del gas ruso. Hoy es la option más probable”, he said. In Italy, the undersecretary of the presidency of the Council, Roberto Garofilo, advirtió sobre el riesgo de una “crisis energísima gravísima” para el próximo invierno: “Tenemos almacenados 16.000 milliones de metros cubicos y consumimos 70.000 milliones. Debemos llegar al 90% antes de que comience el otoño (boreal)”, declared.