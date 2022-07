Cómo hace Chile para evitar la economía bimonetaria | Debate a partir de las definitions de Cristina Fernández de Kirchner

Tanto en discursos de Cristina Fernández de Kirchner como en otros amítos comonzo a tomar fuerza la idea de Discuss the bimonetary character of Argentina’s economythe situation that generates the constant demand of dollars (“adicción”, la definió la vicepresidente para ciertos casos) ya no sólo para importaciones, pagos externos y costos de viajes, necessidades normales en otros países, sino también para ahorro y la irrationalidad de tener que pagar bienes en la propia Argentina con dolares.

Cristina Fernández de Kirchner proposed to debate and change this matrix of operation of the local economyy se sabe de algunos estudios que sopesan caminos posibles.

Para no ir tan lejos, Uruguay es un vecino también con rasgos de economía bimonetaria, pero mucho más pequeña y que no le genera mayores problemas. En cambio, otros dos países como Brazil and Chile do not suffer from a dual economy. Sí tienen, como en todo el capitalismo actual, un elevado grado concentración pero el augmento del indexe de precios es, sin embargo, bajo e incide en esto el hecho de que el precio del dólar no les marque el paso, de modo que no erosione en forma permanente el valor de la moneda local.

En Chile hubo una reciente movida cambiaria fuerte y un salto inflationario por factores internos (uncertidumbre si habrá o no nueva Constitución, segun el resultado del plebiscito de septiembre) y externalos (war in Ukraine and impact on prices, low price of copper, principal product of exportation).

Esto hizo subir la paridad con la divisa estadounidense de un rango de 700/800 a 1000 Chilean pesos. And the average inflation of 3 a 4 per cent anual subió a 12,5 per cent, both valores unusuales aunque el segundo enviable para la economia argentina. Fuera de esa conjuntura, El índice precios y el tema dólar no han sido relevantes en la vida daily de los Chileanos.

El sistema chileno de Unidad de Fomento

La razón principal es el equilibrio macroeconómico general y la falta de culture de utilizar dollars de los trasandinos, que no ahorran ni tienen que pagar bienes en billetes verdes sino en su propia moneda (el peso chileno). Pero otro motivo importante es el esquema de Unidad de Fomento (UF) que rige hace más de medio siglo. Except in the dictatorship 1973-1990, cuando se manipularon las cifras, la transparencia del indexe It is also a factor to consider

“Hoy hay una tendencia coyuntural equivocada y riesgosa a dolarizar”, dijo a Cash el economista Ricardo Ffrench Davis, de larga trajectory pública y académica. “Los bancos ofren cuentas en dólares sin advertir la volatilidad y algunas personas aceptan ahorrar con este dólar a 1000 pesos. Pero es algo extraordinario, volverá al rango habitual de 800 y van a perder”, pronosticó.

Autor de numerous libros, el último La pandemia neoliberalFfrench Davis was a young subgerente de Estudios del Banco Central in 1967 cuando el presidente Arturo Frei padre instaló las UF. La inflation chilena de entonces era de 25/30 per ciento anual, range similar to that of all South America y, por consequente, se deterioraba el peso. “Frei queria básicamente stimulate national savings y luego la UF fue sumando otros usos”, pointed out.

Marco Kremerman de la Fundación Sol explained that “The market of goods and services in Chile is in pesosmás allá de la moda actual de los bancos de ofrecer cuentas en dollars para atraer ante la incertidumbre. La UF refere more bien a proteger ahorros y con el tiempo commenzo a usarse para indexar contratos de alquiler, hipotecas, seguros. No lo hizo con los salarios, y esto es un problema. Salvo el 10 por ciento de los trabajadores chileanos que tienen paritarias or casos individuales que pueden negociar mejores terminos, el resto pierde ante estos ajustes en cuanto al salario”.

Another index of indexation

El economist de la UBA de origen chileno José Cárcamo Aggrega otro índice que serve para no deteriorar el peso. La UTMque sigue el mismo principio indexatorio de la UF pero para el calculo de tributos y alícuotas impositivas. “Chile does not have a bimonetary economy like Argentina and the dollar is not used as a reserve of value since it collapsed in 1979-1982.“, period of the Pinochetista dictatorship with Sergio de Castro at the head of the Ministerio de Hacienda que acabó en una crisis profunda.

Cárcamo recuerda que el tipo de cambio fijo era entonces de 39 pesos por dólar y “el soporte teórico era el enfoque monetario de la balanza de pagosequivalent to lo que hizo Domingo Cavallo luego en Argentina, basado en las variaciones de las reservas internacionales en funcio de la base monetaria”.

Ffrench Davis remembers that “se fijó el dólar y luego todo estalló. La estrategia tradicional y successto en Chile ha sido la flexibility y el crawling peg“, es decir un método de devaluación progressive de la moneda controlled por el Banco Central, que de hecho utilizaron los últimos gobiernos peronistas desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández, aunque tensionado por los factors menciones que Chile no sufre.

“Now it’s a delicate and strange moment -agrega el académico de la Universidad de Chile y asesor de gobiernos de la Concertación-, but in general Chile has been stable in managing a ‘sensible center’ in the peso/dollar parity and that contributed to tener bajo control la inflation.salvo aquel periodo de la dictatorship or antes, cuando en el gobierno de la Unidad Popular, no por culpa de Salvador Allende pero sí de la gestion económica y otros factorso, la cotización del dolar loqueció y los precios se sopararon hasta 500 per cento en 1973. Creo que la UF servió en todo caso para proteger ahorros y manejar bien el ciclo inflationario“.

The dollar cycle in Chile

The UF is a unit of account indexed to inflation. Es sólo un indexe; no una moneda acuñada. Según Kremerman, es una referencia central para el ahorro y la evolución del peso, un patrón que se actualiza hacia adelante cada mes a partir de conocerse el indice de precios al consumidoro sea la inflation.

“Por ejemplo, la semana pasada se informó que el IPC de junio fue 0,9 por ciento y esto marca la UF para los siguientes 30 días, prorrateando dailymente el valor hacia adelante. Si este mes hay que pagar una hipoteca, un alquiler o algún contrato o cuota fijado en UF pactado tiempo atrás, se calcula el pago de ese día y tanto acreedor como deudor quedan protegidos y compensados ​​de la inflation del periodo”. That’s how it works. Y ha funcionado bastante bien, salvo el caso de los ingresos salariales de la majoria. Tener salarios en pesos y gastos en UF hit sectors with less capacity for negotiation or pressure, among the most vulnerable households.

El dólar no ha sido tema en Chile, practically no hay mercado illegal ni negro ni blue. La cotización es similar en todos los bancos o agencias de cambio, salvo por la comisión que puedan cobrar o unos pocos pesos en el marco de la competition.

El dólar sí ha tenido ciclos de approximately un lustro. Hubo un periodo con un dólar a un prodiome de 400 pesos luego de la dictadura, más tarde llegó a 600, actualmente estaba en torno a 800 until el salto de esta conjuntura de incertidumbre, que lo lévo a 1000 pesos. Esto hizo que Hacienda debiera comprar 5000 million de dollars para calmar al mercado y que el Banco Central esté evaluation otra intervención importante.

The political and economic scenario

Como se dijo, el ruido politico por las dudas en torno de si avanzará o no la nueva Magna Carta y la caida de precios del cobre afectaron el saldo de divisas. Chile en general estuvo registrando superávit comercial, aunque disminuyó a apenas 2400 million de dolares el año pasado y en June de 2022 incluso hubo deficit, ante una fuerte suba de importaciones con exportaciones estancadas.

Pero el rojo de la cuenta corriente es alto: 7 por ciento del PIB. En el rubro Turismo existe un deficit de divisa pues son más los costos de Chilenos en el exterior que lo que dejan los turistas extranjeros en el país. En pagos externos tampoco hay grandes dificultados: la deuda pública global se duplicó in los últimos años pero equivale a 37 por cento del PIB, ubicandos entre mejores 25 a 30 países en ese indicator.

En cuanto a fuga de grandes contributorites, en todo caso es un problema más reciente y de mucha menor cuantía que ese problema argentino. Por su parte, las polemicas AFP (funds privados de pension) have 160 billion dollars in their portfolio and 50 percent of that stock abroad, but it has remained stable beyond the partial retirements that the mobilized Chilean population was able to recover before the pandemic emergency. al sistema y al exgobierno de Sebastián Piñera.

The government of Gabriel Boric will present the project of the promised reform of the pension system en agosto o septiembre para dar un nuevo role al Estado en este tema. En ese ultimo mes se conocerá el resultado del plebiscito constitucional y el scenario que enfrentará la economía trasandina.