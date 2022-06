Colombia rechaza las declare de del president president mexico: “constituent una inrencia desobligante”

Momento en el que Andrés Manuel López Obrador, president of Mexico, envía un abrazo a Gustavo Petro. (Captura pantalla on la transm porión via Twitter, on conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional)

In this case, on January 3, the president of Mexico, Andrés Manuel López Obrador, became the only candidate to preside over Colombian Gustavo Petro. Indicates that you identify with the establ established live, Pork al igual que hicieron your opponents, al candidato colombiano lo definen com a peligro: “Petro: un peligro for Colombia, communist, guerrilla. Colombia va a ser como Venezuela, etctera, etcétera ”, manifest Obrador.

The guest is primarily at the lowest level, primer mandatario de mexico, fue el abrazo envió a Petro:

“Le mando un abrazo a Petro, ¿y saben por quo lo abrazo? Porque This is an excerpt from guerra sucia de lo mis indigno y cobarde”, Express López Obrador, admiás envió un menesje live direct los electores:“ Nimimo, y hai que tenerle mucha fe al pueblo, confir en el pueblo, en inteligencia del pueblo”, Enfatizó el presidente mexicano.

You can interact: AMLO aseguró que Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia, enfrenta una guerra sucia “de lo más indigna”

El Gobierno nacional is pronounced on the travelogue of the account on Twitter at the Councilor. En communicado pidió al mandatario mexicano “no entrometerse” in los asuntos interns:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifested at the inconvenience of the declaration of the president of Mexico, Andr Mans Manuel López Obrador, las quales constituent an innergia desobligante in los asuntos internes p nus ”.

Trinco del Reigns Exoriores of Colombia on the Travis of Twitter on the Council of Colombia. (Captura pantalla: Twitter by Cancillería Colombia)

Adams, hicieron hincapié el el proceo electoral y democratico del país: “Colombia is one of the democrats with all guaranteed institutions for los aspirants in the presidency. Tanto los apoyan a un candidato, como al otro, What is the purpose of the Community International and its high profile dignitaries?”.

Adicionalmente, The refurbishment of Lipz Obrador buscaba influencer on los sufragantes in the segunda vuelta presidenial that se voter el proximo domingo 19 junio: “Con el mismo respiteo hemose profosado por las institukiones and por el saire president de mexico, le solicitamos respertar la autonomoa del pueblo colombiano to escroximo presidente, sin inrencias que traten de influerse safes libare” on the Cancerler on Twitter.

Lipz Obrador fue direct in our message that los electores in Colombia establishs manipulados: “El caso de Petro is me molesta mucho la campao in en contra. It’s a viral indie, ruin y es lo which nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular, you act with libertad and you vote for who you want. No, esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser human can ser manipulable. Que is an object, not a subject ”, Decade des Palaceo Nacional en Mexico.

Es un Politico and escritor mexicano. Es actual president of Mexico desde the 1st of December 2018. Su popularidad and el infoque social proecto, con conntoronto general provocado with seri de problemáticas acarreadas in los ultlimos t gos gobiernos kroxico To get your trio on las eleccions federales in 2018, come the candidacy with your historian of Mexico.

SEGUIR LEYENDO: