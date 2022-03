La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), the mayor organizes the universality of país, realizing these viruses a nacional and a gran marcha por el center Santiago para pedestal mi ayudas sociales for los universitarios ante el encrecimiento del costo vida. This is the first manifestation of the universality of celebrity asumió pasado 11 marzo el Gobierno del progista Gabriel Boric, quen fue un destacado lder estudiantil cuando era alumno en la Universidad de Chile hace una dicada.

In concert, los universitarios reclaman un aimento at Beca de Alimentación de la Educación Superior (BAES), which has 10 ññ seóóóóó. 31,000 pesos mensu 40les (40 dollars) and des entonces no modification. “Creomos is at the moment to manifest, luego de todo an ao tratando generator reunions, instancias de conversación y dilogo y he que no hayan sido escucadas nuestras demands”, dijo la voice CONFECH, Nomí Quintana.

Beca insuficiente

La Lider estudiantil explicitly says that the sub has more than 48,000 pesos of chilen (61 dollars) and extends to more than a month of energetic febro, because of the high esteem, porque “comi estimentos nom alimentamos”. “Es mui necesario que como estudiantes volvamos a las calles lugo dos aoos en pandemia en nuestras casas, ahora es el momento”, agrent Quintana. The song “¡32,000 pesos no son los mis 10 que aos 10!”

Los universatarios tombién pidieron la renuncia del director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Jaime Toháthis is the cargo desde in the second floor of the sociologist Michelle Bachelet (2014-2018).

Manifestante ballado

Durante la protesta estudiantil al menos un estudiante result herido por un disparo atribuido a la Policía. The protest discouraged por el center in the capital cuando, segin videos que circulan por las redes sociales, A carabiner displays its arma junto a group of manifestos que lo rodeaban.

El presidente Chile, Gabriel Boric, Pidió is an investigator on these viruses and carabiners abrir about the circumstances in which the manifesto fueled, and the Ministry of Education and Salud reunited with your friends. “Nuestro ministro de Educaciin y nuestra ministra de Salud tambiin se estla transladando hakia Santiago para ver este joven y poder acompaarlo”, anunció la vocera Official, Camila Vallejo. Según Vallejo, 19 years ago with “In licenses, per sin riesgo vital”.

La reforma de Carabineros

“It is important that labor labor at the Ordnance Public Siempre is the protection of the world’s most dangerous human beings. And this is the rest of our protocolos combo tombi or implicate el gran desafo that tenemos com Gobierno and ante el quos nos hemos chrometro: la reforma a carabineros “, agrogro la portavoz.

The subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, tombien condenó el hecho en nombe del gobierno. “Siempre el uso de un arma de fuego por unconcionario policial is a hecho muy grave. Siempre is a ciudadano chileno herido and this is caso, hai a joven herido product available now. Es a hecho grave“, explicit a la prnsa local.

This manifestation is the first movilizacien universality of amplia convocatoria realization in capital boric, antiguo lider estudiantil, asumiera la presidencia el pasado 11 de marzo. “Lo hoy solo demostra, a vez mice, who carabineros necesita con urgencia a refund. Sea cual sea el motivo, nada se justifica que utilice un arma en contra in a personmenos alguien que is this legitimo drecho a manifesto “, dijo la vocera de Confech, Noemí Quintana.

El curopo policial is en punto de mira desde hace aos, per soro desde las revalsaletas finals 2019, cuando millenniums manifesto salieron a las calles to protest against desicualdad and furose accusos violas humanos.

Presidente joven

Boric, the president’s mvens joven de la historia chilena and cercano al estallido social de 2019, prometi refund el cuerpo policial. A 36 year old Boric is the president of the historian Chile and the prime minister who is no longer part of the grand block blocking the center of the Goberneron Chile in the democracia in 1990.

Gobierna gracias a coaliciin entre su partidil in the exlider estudiantil, el Frente Amplio, and el Partido Communista and has a projected list of cambios profiles for installs in Chile, a bienestar similar to Europa. At the moment, you have 50 aphrodisiacs in one of the aprobacies, Ainque fue muy cercano a las revultas de 2019, hai un sector aquellas protestsas no no apoya and que prometido seguir saliendo a las calles.