Chile: las fake news take la agenda a un mes del plebiscito por la Constitución | Desde el fin de la propiedad privada hasta conspiraciones de los indígenas: disinformación en redes sociales

From Santiago

Este viernes el proceso constituente chileno enter the final straight line with the launch of the electoral fringe, donde diversos colectivos, entre ellos los partidos oficialistas y de oposicióndefenderán las opciones “Apruebo” y “Rechazo” para el plebiscito del 4 de septiembre donde se votará el nuevo texto que reemplazaría a la Carta Magna que rige al país desde 1980 y que, a pesar de las reformas, sigue manteneniendo la carga de la dictatorship de Pinochet que la originó.

Sin embargo, in social networks and messaging services such as WhatsApp or Telegram, the campaign began practically since the session of the Constituent Assembly began on July 4 of the past year. Biased information, false news, uncivil content and direct attacks on members of the left, especially representatives of indigenous peoples, have taken over the agenda and conversations, affecting democratic deliberation in the same line as Trump and Bolsonaro’s campaigns. Estudios como lo del Observatory of the Convention de la U. Católica de Valparaíso o Plataforma Telar coinciden el diagnosis: el processo constituente estuo marcado por la disinformación.

Conspiraciones y fin de la propiedad privada

Pero estos ultimos meses se ha intensifado las falsedades sobre el texto constitucional —paradójicamente al mismo tiempo que se descarga onlinese reparte en todo el país y leadera el ranking de los libros más vendidos— desde insólitas Mapuche conspiracies to take control of the country, the prohibition to practice religion, the institution of carabineros will be terminated, which will abort hours before the baby is born or the bandera will be eliminated. Sin embargo, quizá por lo ridiculo de estos “bullos” promoted por politicos e influencers of the rightla que más ha trascendido es aquella que señala que el Estado podrá quitar terrenos y propiedades.

Incluso la ex convencional Constanza Hube de la Unión Democrata independiente (UDI) estuvo repartiendo folletos que señalaban aquello e interpelando al presidente Gabriel Boric en su twitter: “Su sector rechazó una y otra vez el derecho a acceso a la vivienda propia. Muy poco creíble su conveniente voltereta”.

Algo que hizo al presidente enviarle un DM: “Hola, Constanza. ¿Por qué afirma que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?” consciente de la dishonestidad intellectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad. Y This is just a sample del ambiente polarized y desatado en redes sociales al miso tiempo que las encuestas siguen dando por ganador al Rechazo, como la ultima Criteria dada a conocer el miercoles: 45% para el Rechazo frente al 36% para el appruebo.

Fabian Padilla is founder and director Fast Checkone of the periodical initiatives of reference for the check of information and that from the pandemic to the constitutive process has had a lot of work clarifying, desmintiendo and matizando noticias que son asumidas immediato como verdaderas por audiencias demasiado amplias.

For him, the phenomenon of disinformation is more complex than simply saying fake news. Así, una noticia falsa es un contenido que parece hecho por un medio de comunicación, pero que contiene información falsa o partially falsa, explica. “La disinformación es parte de lo que hoy se denomina information disorder (Information Disorder), que entiende el phenomeno como todas las formas de información falsa, inexacta o engañosa, designed, presented and promoted to cause public damage intended or for money. En terminos simples, en el mundo se usa muchas veces la palabra fake news, pero la usan como comodín para cualquier cosa que les parezca falsa”.

– ¿Cómo ves el panorama al respecto con el plebiscito que se viene?

– El panorama comunicacional es complejo. We have identified at least three types of common narratives of misinformation about the Chilean constitutive process. La primera tiene que ver con los contenidos, que al inicio de la Convención tuvo mucha fuerza, y hoy también, ya que el texto de draft constitucional está listo. Un ejemplo, que además fue en Chile, la fake news del año, fue algo dicho por el partido UDI durante la franja electoral 2021 para pututados, que la nueva constitución cambió el hymno, la bandera, incluso el nombre del país. Eso no pasó, no ha pasado, y es una más de las strategies del miedo que se han usado. Otra narrativa es attackar a conventionales constituentes, que han sufrido polemicas. La más emblemática fue Rodrigo Rojas Vade, que fue un conventional que lévé el tema de los enfermos terminales como bandera de lucha, pero después renuncíó a su cargo, tras conocerse que había lied sobre su enfermedas y tratamientos. Incluso le correspondió devolver dinero. This character has been the object of much disinformation. The same thing happened with the doctor Elisa Loncón, que es representativo del Pueblo Mapuche y la primera mujer presidenta de la instancia. Sobre ella, circuló much disinformación y un discurso de odio, marcado por el racismo y la misoginia. Finally, una ultima narrativa han sido frases falsas adjudicatadas a miembros del organo redactor, que es lo más cercano a una fake news, ya que se viralizaron con forma de noticia de medios inventados. Todo esto se ha viralizado con fuerza y ​​Fast Check ha tenido que hacer fact checking sin descanso.

– Da la impression que, tal como en EE.UU. o en Brasil hay un ejército de jóvenes haciendo memes, alterando medios, haciendo clipping de videos en función de la derecha, una derecha “alternativa” que occupa elementos humoristicos o estéticos más tradicionales de la izquierda. ¿Es tan así?

– Lo único que conozco, si es que se puede decir de esta forma, youtuber-que-unio-a-la-derecha/”>es una interview en exclusiva que publicamos en Fast Check, al youtuber de derecha chilena, Kripto, quien tras promover actively la option “Rechazo” en el primer plebiscito, se arrpintió y confesó, sin decir nombres ni financistas, que él fue invited a una oficina en un barrio exclusivo de Santiago, donde muchas personas jóvenes generaban desinformación para la camaña del primer plebiscito. Es decir, una especie de War Room chileno, modelo inventado por Steve Bannon, ex asesor de Trump, para intoxicar las redes sociales con información falsa y discourse de odio.

– ¿Quál es el real nivel de influencia de la desinformación en un processo como el Constituyente y el plebiscito?

– Es una pregunta difícil porque su influence es relative y depende de qué entiendas como influence. What is clear until now is that there is no evidence that signals that misinformation could change a person’s vote. Este es el peligro que emergió en medias de comunicación, después de Cambridge Analytica, sin embargo, si entendemes influence como influencer en el debate público, ¿qué duda cabe? El relato de fraude electoral en Estados Unidos, que promovió Trump, influyó en el discourse de quienes asaltaron el capitolio en enero de 2021. En Chile, hemos estado, en poco tiempo, muy expuestos a procesos importantes: Estallido, Covid, Plebiscito, Súper ciclo electoral, lo que ha relevado el fact checking y por contenido, la pesquisa de frases y dichos falsos, de parte de personas influyentes y contenido viral. Todos estos hitos o momentos significados, generate disinformación con mayor frecuencia. Fast Check nació durante el Estallido Social de octubre de 2019 y mucha de la información que timivo que verificar was contenido en el marco de jornadas diarias de violencia a demonstrators. Se habló de tortura, mutilación de ojos, represión, entre otras. En otras palabras, en momentos clave del país, como una elección o una jornada national de protesta, los canales de información se ven intoxicados con disinformación y es allí donde el fact checking debe ayudar a despejar lo falso de lo verdadero.

– What is the target that can result in the most affected? por estos contenidos?

– Hay cierta transversalidad para la disinformación, ya que las redes sociales, hoy están bien masificadas: jóvenes son expuestos a fake news en TikTok y adultos mayores son expuestos a fake news en WhatsApp. Por supuesto, en zones con menos acceso a Internet, es probable que esto no funcione, pero la mentira siempre ha sido algo transversal e históricamente muy antiguo. What changed was the level of virality they achieved. Recordemos que en Chile, por ejemplo, sobre un 30% usa WhatsApp para informarse. Lo mismo está pasando con Facebook, sobre un 50% lo usa para este miso fin. People use more social networks to consume news. But an important issue is to say that misinformation grows in people with lower levels of education, because this affects the basic principle of understanding the difference between an opinion and a fact. Opinar es un derecho fundamental y legitimo. No se puede verifier, porque es valorativa. Pero un hecho es algo factual, corroborable. An opinion que se basa en una valuation personal, no es algo que puede ser considerado como fáctico, pero muchas personas que escuchan a politicos y authorities, confunden opinion con un hecho.

– ¿Qué es lo que hace te más ruido del tema de la disinformación en Chile? A mi por ejemplo me impacta lo dificil de seguir el origen o authoría de estas piezas y por otro lado, lo dificil de fiscalizar.

– Lo que me llama la atención es que hay muchas fake news sobre las fake news. In terms of research, which is something that excites me, he has seen many colleagues as journalists, computer scientists and researchers of communications, who have worked intensively to find answers to various variables that complicate disinformation. Especialmente, efectos mediáticos en personas, como combatirlas, trazabilidad de la disinformación, entre otras que muchas veces se dan por hecho, pero que no hay información científica que respalde esas affirmaciones. Otra cosa que es incredible, es que el periodismo cobró una vida nueva con la llegada massive y viral de la disinformación. En un país, con una crescendo baja de confiabilidad en medios, la propia civil sociedad, journalistas y medios independientes, han established proyectos de fact checking para directamente el problema. Finally, me llama la atención la falta de regulation of the platforms of social networks, on the part of the governments, but not with populist laws, but as the European Union is doing it for example, convocating expert meetings, academic reports, meetings with authorities of the platforms, among other measures that are well documented. Las platforms sociales juegan un rol en la viralización y por supuesto en los algoritmos de preferences. Aunque, por supuesto, los responsables ultimos son las personas que han de la disinformación un pasatiempo o un negocio. But social networking companies can be great allies in fighting and promoting healthy and true communications.