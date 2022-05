Marcelo Pecci integrates the Unidad Specialization of Lucha contra with the Criminal Organization and the Narcotrofico Paragya. Fue atacado por sikarios que llegaron hasta la playa caribeña de Barú en dos motos agua y le dispararon mientras a la periodista Claudia Aguilera. El Gobierno de Mario Abdo Bentez cellu fliccal era el centro del objitivo del atakue debido a las multiples investigas antidrogas que lideraba.

“Llegaron dos hombres, se acarron, dispararon y se furan; un guardia quiso acercar per dispararon tambiin al guardia”., relatively Aguilera, which adizos dijo que Pecci no había recibido amenazas. Poco antes del Ascinato del fiscal paraguayo, pareja había compartido en redesi sociales que establ esperando un bebé. Aguilera dijo, además, que Pecci no había recibido amenazas.

Las hypotheses in torno al crimen

Los Pritos reveals that the hypnosis central is “the magnetico fue in the fun of our fun” because of the cassocks that investigators in our country. On your own, this is Myrcoles el Ministro de Interior de Paraguay, Federico González, share this information. “Entendemos que era el objitivo, per se esti analizando vari vari alternativs curso de accini”, aseguró en a conferencia de prinsa.

González tampoco descartó la posibilidad de el fiscal, uno de los más important p dels, hubies sido seguido des Paraguay o que details of Clan del Golfo, cuyo líder moksimo, Destro Antoio app.“Todas esas possibilidades essendo investigator in this moment tonto in Colombia com ac para en paraguay”, express.

“Estamios hakiendo todo lo quo esto nuestro alcance yo vamos aaskatimar esferzos para llgar hasta los que perpetraron ese hecho, tanto autor materiol como autores intelectualles”, subrayó el ministro. Consult the repatriaciin del cuerpo del funcionario, explicitly this haciendo los thrmites y questions ask realizer “en la mayor brevedad”.

Mis temprano, the ministerial publicity of Colombia diffundi an imagen de los presuntos sicarios. Por su parte, the director of the Policia Nacional de Colombia, Jorge Vargas dijo who ten conan consensus in Pecci establishes all the words to expose the fiscal paraguayo as the ten custodians of the Posaris who owns the privacy pages of the person. . La Fiscalía General del Estado ya Policía Nacional de Paraguay designer a los fisceles Alicia Sapriza and Manuel Doldán al freonte a comitiva that goes directly to Colombia to trabazar with los specialists locales.

Vargas is the epitome of what it means to be an expert in the field. lo que pasó ”, subray in direct policing.

Los casos del fiscal Pecci



Pecci, de 45 aos, participaba in dos las investigaciones with mayor repercussion medios paraguay: la investigator named “A ultranza Py” which will soon realize 100 allanamientes, more than 40 detonations and 100 million dollars worth of biotech products in the cocoon of Europe; y otra por Crimines atribuidos al narcotrofico live a recital musical en enero en San Bernardinothe Asunción.

The president of Paraguay, Mario Abdo Bentez, concedes the assignment and extends his condolences to the families of the functionaries. “El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la naciin paraguaya; condomos en los terminos més enérgicos this trejo hecho and redoblamos nuestro compromiso lucha contra or crimen organizado “, tuiteó el mandatario, dijo haber conversato with sa Iván Duque qui tom éi parai Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter “To cooperate with all responses”.

El diario capitalino El Tiempo, Reveal the las autoridades pidieron list of pasajeros of the 5th mayo del vielo in the aerolonea Copa en el que lecci Pecci and your esposa, ante la sospecha de que siguieron des Asunción.