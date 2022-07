Boris Johnson: 4 keys to the scandal that led to more than 50 resignations in the British government, puso contra las cuerdas al prime minister

Redacción

BBC News Mundo

6 July 2022 Actualizado 56 minutos

image source, Reuters

Hicieron falta más de 50 renuncias a su gobierno para que el prime minister de Reino Unido, Boris Johnson, escuchara las voces que pedían su resignation.

Johnson saw himself immersed in a crisis of unpredictable consequences that led to a wave of resignations from ministers and other high officials who claim to have lost their confidence in the prime minister to take the reins of the country.

La sacudida se inició el martes cuando, a partir de un escándalo de coso sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher -un parlamentario conservador cercano a Johnson- los ministros de Economía, Rishi Sunaky de Salud, Sajid Javiddos pesos pesados ​​del ejecutivo, presentaron su dimisión.

Sunak argued that los ciudadanos esparan que el gobierno sea directed de una forma “apropiada, competente y seria”; while Javid affirmed that Johnson’s administration was not “acting in the national interest”.

A partir de there, y en un plazo de 24 horas, presentaron su renuncia más de 40 viceministeros y otros altos cargos. By Thursday morning, the number had reached 50 and continued to increase.

After initially resisting the possibility of leaving the post, Johnson announced Thursday morning that he would resign as leader of the Conservative Party, according to the BBC, but will retain his position until the fall, when a new leader is expected to take the reins of the country. .

The mandate had made clear his voluntad to follow in the position during a parliamentary session on Wednesday.

Los llamamientos para que renunciara ocurrieron solo un mes después de que el prime minister enfrentara una moción de censura en el Parlamento en la that 41% of the legislators of their own party voted against él.

image source, Reuters Pie de photo, The Minister of Economy, Rishi Sunak, was one of the most weighty figures in the cabinet.

That attempt to dethrone him took place after photos and evidence of meetings and celebrations came to light at the government headquarters while the rest of the country was confined by the restrictions imposed by Johnson’s own executive during the pandemic. See also Russia records daily death toll from Govt-19 - News

BBC Mundo answers the key questions about the crisis that caused Boris Johnson’s government to collapse.

1. The origin of the crisis

El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó que el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres.

Pincher, who had been appointed to this position by Johnson in February of this year amid a reorganization of the executive, resigned immediately.

A los pocos días, los medios británicas publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los ultimos años.

Pincher, quien fue suspendedido por el Partido Conservador, ha pedido disculpas y ha dicho que Cooperará complenme con las investigations sobre su conducta y que está buscando “apoyo médico profesional”.

2. How was Boris Johnson implicated?

Although the British prime minister is not the one who has incurred inappropriate sexual conduct, Pincher’s scandal puts him in a difficult situation due to the fact that he is questioning his good judgment, as well as the transparency with which the government handled the case.

image source, PA Media Pie de photo, The allegations against Chris Pincher unleashed a wave of resignations that led to Johnson’s decision.

El pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera accusaciones contra Pincher antes de su nombramiento.

El portavoz del gobierno dijo que el prime ministro no era consciente de “accusaciones specificas” sobre Pincher. See also Amnesty International questioned Argentina's recognition of elections in Nicaragua and made it clear that it would not use a non-interference policy.

Esa fue la misma línea que mantuvien en los días siguientes varios members del cabinet.

Sin embargo, el portavoz del mandatorio dijo que Johnson conocía “accusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal” y que se había considerado appropriate detener de nombramiento de Pincher due to “accusaciones no sustentadas”. .

Esa misma tarde BBC reveló que Johnson had been informed de una queja formal Sobre el “comportamiento inapropiado” de Pinchermientras este trabajó en el Ministerio de Exteriores entre 2019-2020.

This complaint led to a disciplinary process that confirmed that there was inappropriate behavior.

Later, en una interview con la BBC, Johnson dijo: “Hubo una queja que me hicieron llegar a mí specifica… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella “.

image source, Getty Images Pie de photo, The so-called “partygate” had damaged the credibility of the Johnson government.

El prime ministro calificó como “un error” haber nombrado a Pincher, de quien dijo que se había comportado “muy, muy mal”, por lo que pidió disculpas a las personas afectadas.

3. ¿Por qué se cuestionó al prime ministro?

“Todo esto se trata de una cosa: la verdad”, said Chris Mason, editor of Política de BBC, al analyser la crisis en marcha en el gobierno británico.

“Al margen de la marejada de detalles y accusaciones, todo se reduce a si la gente puede creer lo que dice el número 10 (como se llama colloquialmente al Ejecutivo británico)”, agregó.

Y es que la respuesta del Ejecutivo al escándalo de Pincher fue cambiando progresivamente a medida que han ido surgiendo otros elementos, al igual que ocurrió durante el llamado partygatethe case sobre las fiestas celebrated in the headquarters of the government during the confinement by the coronavirus, in which finally it was proved that even Johnson had attended some of these social meetings. See also Vladimir Putin, the inspirational pedestal of his guardianship, wants to know whether he is alive or well.

“Las preguntas se referen a lo que Boris Johnson sabía y cuando lo supo. Y las respuestas siguen cambiando, a menudo como reacción a hechos incómodos que demuresan que su previous defense era una trasha, o al menos no tan sincere como podria haber sido” , explained Manson.

image source, PA Pie de photo, Johnson was flanked by the two prime ministers who resigned, Rishi Sunak (dcha) and Sajid Javid.

In the midst of the wave of resignations, Johnson was questioned on Wednesday in a committee of the House of Commons, the lower chamber of the British Parliament, and refused to comment on the resignations of his government.

Ante la pregunta de uno de los pututados sobre si continuaría siendo prime ministro “tomorrow”, Johnson responded: “Por suposuto”.

Poco después le dijo al comité que estaba teneido una semana “excellente” y descartó la convocatoria de elecciones anticipadas.

“El trabajo de un prime ministero, en circunstancias difículas, cuando ha recibido de las urnas un mandate colossal [por su amplia victoria electoral en 2019] es seguir adelante, y eso es lo que voy a hacer”, manifestó Johnson.

4. ¿Qué ocurrirá ahora?

Tras haber survivido a la moción de censura en su contra hace apenas un mes, Boris Johnson estaba protegido de otra iniciativa semejante durante un año.

image source, Getty Images

Pero el deterioro de la political situation de Johnson fue tan veloz tras el escándalo de Pincher, primero, y luego con las renuncias en su gobierno, que aceptó renunciar este jueves.

Según dice, seguirá siendo prime ministro hasta el otoño.

El puesto al que renuncia es como líder del Partido Conservador y ahora habra un concurso de leadership en el que alrededor de 100.000 miembros del partido eligirán a un nuevo líder.

Later Johnson will present his resignation to Queen Isabel II and she will ask the new leader of the party to form a new government.