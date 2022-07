An 11-year-old boy confessed in his last minutes of life that his mother had stabbed him

A boy of 11 years murió apuñalado mientras dormía en la casa de su padre en Nueva México, United States. A los pocos metros encontraron a su madre, quien vivía en otra casa, con una herida de arma blanca. Lo llamativo del caso es que mientras Bruce was transferred to the hospital en el que luego murió, le contó a su papá que su mamá lo había atacado.

The tragic episode happened in the city of Hobbs. There el señor Johnson heard screams during the night and ran to his son Bruce’s room. Lo found gravemente herido y fue a llamar al 911. En el camino se entente con Mary Johnsonsu esposa con la que estaba separado, Inconsciente y con huridas profundas en el pecho.

Cuando los medicos llegaron se llevaron ambos al hospital. The woman managed to recover, but the child could not be stabilized. But in his last words, Bruce revealed what had happened in that tragic morning.

“Estaba despierto cuando llegó al hospital y le dijo al investigador que su madre, Mary, fue quien lo apuñaló”, informed the police. A su vez, the authorities determined that the minor felleció at 4.19 of the morning producto of the wounds that le habría causado su madre.

En sus ultimos minutos de vida, Bruce told that his mother had stabbed him.

Los agentes a cargo del caso descubrieron también que las heridas que tenía la mujer habien sido autoinflingidas, por lo que se issuedió una orden de arresto contra ella por el asesinato de su hijo.

Mary Johnson currently está siendo Accused of murder en primer grado mientras aún se está recuperando en el hospital.

Violencia, acoso y denuncias: los antecedents de la presunta asesina

Once the crime was committed, the investigators interrogaron al padre de Bruce and the man told the long history of violence and acoso that he suffered with Mary Johnson. El hombre había denunciado a la mujer por violencia contra el menor y planaba divorciarse en un futuro cercano. Por ese motivo she had moved with her son to Nuevo México.

“The investigation showed that the father moved to Nueva México with his son and left Mary because he was accused of abusing his son. Queria divorciarse porque ella abused de él y era violenta con el menor”said the police.

Since her husband and son had left the house, Mary had been living in the city of Kingston, Oklahoma. Un vecino reveló que había notado un behavior extraño en la mujer y agregó que toda la comunidad lo había notado.

A su vez, el padre de Bruce contó que llevaban 40 días de la última vez que la mujer había visto a su hijo. Luego de rogarle por volver, el hombre accedió a que Mary se mude con ellos en Nueva México, para pasar más tiempo en familia antes de que se concretara officiale el divorcio.

According to the Office of the Sheriff of the County of Lea in Nuevo Mexico, They never received any report of abuse or neglect since the Johnsons moved to the statepero saabyan que se informaron al menos dos incidentes en Oklahoma.

De acuerdo al Canal 12, en una extraña publication en su cuenta de Facebook el mes pasado, Mary hizo referencia a “Apuñalar el corazón de una pareja… y luego a ella”. Era un anticiposo de lo que estaba a punto de cometer.