Alfonso Prat-Gay accused Cristina Kirchner of orchestrating a “golpe de Estado en quotas” against Alberto Fernández

El exministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay accused Cristina Kirchner of estar llevando a cabo un “golpe de Estado en quotas” al Gobierno de Alberto Fernández, a la vez que sumó su analysis respecto de salida de Martín Guzmán -who will be replaced by Silvina Batakis-.

En diálogo con José Del Rio por LN+, Prat-Gay se mostró “surprendido” por la “improvisación del Gobierno” y “vacío del poder del Presidente”. “Digamos la cosas por su nombre”, indicated and affirmed: “Esto es un golpe de Estado en quotas. No se lo puede calificar como otra cosa. Es también lo que se ve”.

“Cristina [Kirchner] cada vez que habla le saca un ministro y le pone el reemplassante. Parece hace siglos que se fue [Matías] Kulfas -exministero de Producción- y lo pusieron a Daniel Scioli. Y mientras tanto el Presidente sigue sin hablar, sin expedirse sobre lo ocurrido”, criticized Prat-Gay.

Y added: “Evidently Cristina Kirchner no solo echó al ministro de Economía sino que, además, puso a la reemplaszante. There is no doubt that the government is Cristina Kirchner. Los resultados de ahora son los resultados del modelo que impulsó ella desde el primer minuto”.

En esa línea, precisó que cuando a la vicepresidenta “no le fue tan bien, prefirió echarle la culpa a los demás”. “But there is no doubt that Cristina’s populism was the one that led this Government to be in the place in which it is. La respuesta de hoy parecería ser profundizar ese camino”, he continued.

Luego, pidió que se viera la imagen grande: “La renuncia de Guzmán agarró unprevenido al Presidente. Si hubiera sabido, lo podría haber arreglado. El Presidente no queria hablar con Cristina. De Carlotto tuvo que llamarlo para hablen. Y Fernández pasó de no querer hablar con CFK a poner el replacement que ella queria”.

Regarding the negotiations that took place in the last 48 hours inside the Quinta de Olivos, the former president of the Banco Central criticized: “Si lo único que pudieron logar a regañadientes fue una sola designation confirmed por la portavoz presidencial…”

También habló sobre Batakis y anticipo: “una que va a tener a favor la nueva ministra es que mañana está cerrado Estados Unidos. Entonces, el contado con liquidación no va a tener practica volumen. El test va a ser más el martes que mañana. Aunque mañana el foco va a estar puesto en la deuda en pesos”.

Sobre los ideales de la nueva ministras, rememoró que “Fue parte del populismo económico de Cristina Kirchner. Fue una de las que defendió este modelo cuando e ministra de Scioli” y dijo: “No se sabe si en este nuevo esquema va a funcionario y menos en este desgobierno”.

In the last parts of the interview, he referred to the impact of Guzmán’s resignation on society -along with the economic impact that is coming- and considered that the only thing they achieved was that “los pesos quemen”. “Sospecho por el rumor de que se van a terminar las cuotas sin interés”, aventuró para terminar.