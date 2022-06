Alberto Fernandez via sorpresas in Cumbre de las Américas: desde la invitación Massa a su papel como “voz regional” | Ruidos interns and externos

Alberto Fernandez travels this night to Los Angeles, in desarrolla Cumbre de la Américas, with algorithms cambios and definite the ultimate and ultimate hora. In order to find out the proprietor’s and el rolu que en encentro, en doble participant in the President of Argentina and titular pro tempore in Celac, in tors integration of esas amrias taviron your participant.

But one of the things that defines you is the hazi – sobre el final semana pasada–, hubo cambios inesprados. Unsuccessful menus: el ya renunciado Matías Kulfas, which is the agenda of the trabajo definida allí. Invitado más: Sergio Massa, these lunes por la maana recibió el bocite del mismo Presidente in Olivos, and who hasta tarde en la noche sigui sin confirm nigar, and with misma respiesta: “estáe Ordenando la agenda parliamentaria”. In these days todos los fugos propios brillan hacia adentro de la coaliciin gobernante, la indefiniciin del president de la Cimara de Diputados pareció reflection mis la intensidad del ruido interno una buscada expresión de malestar, que la del trabajo parlantario.

Los rudos alderodor de Scioli and Massa

The image of Massa como convincedo aparece aparece just después que hiciera su ingreso escena Daniel Osvaldo Scioli, the electo aunque ain no asumido (eso ocuririá lougo which que elle Presidente regrese de Estados Unidos, el proximo sbado) ministro de Desarrollo Productivo. Ocurre que, con su figura de justo medio componor, representing a surete de “prenda de unidad” and trayndo consigo su extensa “experiencia de gestiin”, el todavoya embajador en brasil viene disputar el mismo cargo al que as you viene trabajando el tigrense. Que is not precisely the ministro.

Tanto rudo interno llegó a lugares inesperados, como group “Mujeres gobernando”, which is one of the most sought after and most sought after topics in the world of Gobierno. Las “Mujeres Gobernando” is a quote on the sorbed of the Torde Vieron which is the group of WhatsApp on which to share activities and reflexes. Malena Galmarini “Salió del Grupo”, and all the other quotations “massistas netas”, sin que mediara palab ni explicit alguna. Justo, justo, a misma hora en la que Massa terminaba de confirm que, ms all all todos sus reclamos y pataleos, era nomás Scioli el remplosante de Kulfas.

El rol regional

“Alberto va a decir en la Cumbre lo que viene plandando en publica: que es necesario un dilogo sin exclusions. In our region Educación de la Celac ya dijo claramente que los bloqueos Cuba ya Venezuela no sirven, which in this context is your particular and profoundmente desi, viniendo in a pandemia and medio in a guerrilla who owns the total possession? pensar en soluciones con la arquitectura de la guerra fraa, porque la guerra aceleró la puesta en los formats de integración existentes “, definite desde Gobierno.

Pesará en ennciación su rol de presidente pro tempore de la Celac, no porque lo espere una “silla regional” en especial para ocupar en la Cumbre, sino por la construcción qu ha mostrado en los ultimos das. This quotes from Andrés Manuel López Obrador (who ultimately has no asistirás, representing a Mexican su canciler), with Maduro (“Alberto será la voz de Venezuela”, fue investedo desde Caracas), quien recibió el llamado de Joe de Zi Bid Participants, along with an invitee bilateral in Washington for julio.

In this context, Fernandez portrays yours as a Cumbre que, entre otras cosas, planta al de la immigración com tema Priority, pero sin la presencia del presidents a pa frs fronterizo, el que tinee la comunidad mios extensa en est Mintras avanza como a grito hakia esa frontera is a new and impressive “caravana de migrantes”.