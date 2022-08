Alarma en Cuba: continúa el incendio de dos tanques de petroleum en Matanzas y temen que el fuego se expanda

El fuego no fue controlledo y hay 17 bomberos desaparecidos

La ciudad Matanzasen el oeste de Cubavive con angustia este sábado ante el Incendio de dos tanques de petroleum en una zona industrial que hasta el momento deja 17 desaparecidos y 77 inheridos por quemaduras.

Hay temor de que el fuego, que ya afecta a dos tanques de petróleo pueda expandarse hacia el resto, en total son ocho.

Un nuevo balance publicado por el diario oficial Granma elevó a 77 the number of wounded que provocó el siniestro, includios tres en estado crítico, otros tres muy graves y 12 graves. Likewise, se reportan 17 disappeared“bomberos que estaban en la zona más cercana” al incendio, informó el régimen, que agádió que “Cuba solicitó ayuda y asesoración a países con experiencia en el tema petroleumero”.

“La extinción del incendió still puede tardar”, commented on Twitter the dictator Miguel Díaz-Canel, while the director of Commerce and Supply of the state Union Cuba-Petróleo (Cupet), Asbel Leal, specified that the country had never faced a Incendi de “la magnitud que tenemos hoy”.

El fuego se desató el viernes por la tarde después de que at las 19H00 locales un rayo impactara en uno de los tanks de la base de supertanqueros situada las afueras de Matanzas, 100 kilometers al este de La Habana. A las 05H00 de este sábado the fire extended to a second deposit.

“Se sintió el struendo, como una ola de aire que te llevaba para atrás”, said to the AFP Laura Martínez, a neighbor of the community of La Ganadera, a unos two kilometers from the zona del siniestro.

Mario Sabines Lorenzo, Gobernador de Matanzas, informó de que hay alrededor de 800 evacuated.

When the first explosion occurred, Yuney Hernández and his family abandoned their house in La Ganadera. They returned “como a las tres y pico de la morningada” porque los niños tenien sueño, explained this 32-year-old woman to AFP.

Pero sobre las 05H00 commenzaron a escuchar más explosiones, “se sentía como si estuvieran cayéndos los pedazos del tanke”, agregó.

Ginelva Hernández, de 33 años, vive en la misma comunidad con su esposo y tres hijos. “Nos acostamos como a las 3H30 ya las 4H45, se sintieron los bombazos, como estruendos. Nos tiramos de la cama, cuando salimos a la calle el cielo estaba amarillo”, told the woman to AFP. “Está incontrolable el miedo de la gente en la calle”, pointed out.

According to Cupet, the first deposit “contenía unos 26.000 cubic meters of national crude, alrededor del 50% of its maximum capacity”, when it was impacted by the lightning. The second deposit had 52,000 cubic meters of fuel oil.

Danger Ricardo, a 37-year-old soldier who works in the area, does not explain how the tank parallax system fell.

Los dos tanques abastecen la termoéléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cubapero el bombeo hacia esa planta no se ha detenido, added Granma.

Two helicopters began working on the extinction task on Saturday morning in front of the bay of Matanzas, a city of 140,000 inhabitants.

Grupos de bomberos agotados concentraban afuera de la planta la espera de poder entrar a buscar a sus compañeros que pudioren salir en el momento de la segunda explosion.

El incendio se produce momentos en que la isla sufre desde mayo pasado difficulties para satisfier la major demanda de energía due to al calor veraniego.

La obsolescencia de sus ocho thermoéléctricas, roturas, mantenimientos programados y la falta de combustible lastran la generación eléctrica.

Las autoridades programan desde May apagones de hasta 12 horas diarias en algunas regiones del país. Since then, twenty protests have been registered in localities in the interior of the island.

Cuba currently has an average energy distribution capacity of 2,500 megawatts, insufficient for the demand of households in peak hours of consumption, which reaches 2,900 megawatts, according to official information.

Collaboración de EEUU

El régimen de Cuba confirmed this Saturday that it coordinates with the EU. la ayuda ofrecida por ese país ante el gran incendio que sigue activo in two of the eight crude deposits in the industrial zone of the city of Matanzas (occcidente).

The Embassy of the United States in Cuba also informed on Twitter that it was “in contact with Cuba about the incident in Matanzas”.

Estamos en contacto con #Cuba About the incident in Matanzas. Mientras tanto, queremos dejar claro que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organização estadonisados ​​a procariran ayuda y respuesta ante desastres en Cuba. — Embassy of the United States in Cuba (@USEmbCuba) August 6, 2022

“Mientras tanto, queremos dejar claro que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organização estadonisados ​​a procariran ayuda y respuesta ante desastres en Cuba”.

Los depósitos de crude afectados, with a capacity of 50,000 cubic meters, are located in the Base of Supertankers in an industrial area of ​​Matanzas, near the thermoelectric plant Antonio Guiteras, the principal of the country.

