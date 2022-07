After the worst day of protests, the president and the prime minister of Sri Lanka resigned

COLOMBO.- La crisis en Sri Lanka today reached its peak of tension, with the worst day of protests until now and the announcements of the president, Gotabaya Rajapaksa, y del prime minister, Ranil Wickremesinghe, de que dejarán sus cargos, in the middle of one Deep economic crisis in the country.

Las masivas protestas inclueron el asalto a la residence oficial del presidente, el intento de toma de su oficina y, más tarde -incluso después de anunciadora que renunciaría-, el ingreso a la casa del prime ministero, a la que luego incendiaron.

The prime minister Ranil Wickremesinghe said late at night to the leaders of his party that he will resign when all parties have agreed to form a new government.. A la noche, el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, dijo en una declaración televisada que He informed Rajapaksa of a decision taken by the leaders of the parliamentary blocs to request his resignation, and he agreed. Sin embargo, Rajapaksa will continue in the presidency until Wednesday to ensure a transition of power without surprises, added Abeywardena.

“Today in this country we have a fuel crisis, a food shortage, we have the head of the World Food Program coming here and we have several issues with the FMI. Por lo tanto, si este gobierno se va debe haber otro gobierno”, said Wickremesinghe in an audio statement.

Pese al anuncio, The protestors forced entry to the residence of Wickremesinghe on Saturday night (local time) and set fire to it. según announced su oficina y confirmaron fuentes policiales.

Wickremesinghe was not in the house at the time of the assault. Lo habien trasladado antes a un lugar más seguro, dijo su oficina en una Statement consigned by CNN.

Más temprano, a multitude of demonstrators tomó por asalto la residence presidencial, llamada Temple Trees, cuando el mandatario ya había sido evacuated.

“El presidente ha sido escortado a un lugar seguro”, dijo una fuente de Defensa a la AFP. “El Sigue siendo el presidente, está protegido por una unidad militar”, added this source, according to which the soldiers who guarded the official residence fired shots into the air to dissuade the demonstrators from approaching until Rajapaksa was evacuated.

No estaba claro cuándo fue evacuated al presidente: while que fuentes de Defensa affirmaron a la agency francesa AFP que había sido minutos antes del asalto, voces del mismo ministerio citadas por Reuters señalaron que fue el viernes por la noche, ante la convocación a protestas para el sábado.

Las cadenas de televisión locales showed images of hundreds of people trepando por las puertas del palacio presidencial, un edificio de la época colonial, situado junto al mar y symbolo del power en Sri Lanka. Images captured by cell phones and disseminated by social networks showed a multitude in the fortified house and in the outer grounds. Algunos se metieron en la piscina y otros celebraban con alegría en los pasillos de la residence.

Hundreds of demonstrators, some with national flags, also entered the office of the president in a nearby building, according to television images.

At least 34 people, including the police, were killed heridas en escaramuzas cuando los demonstratores intendaban entrar en la residence. Dos de los huridos estaban graves, mientras que los demás sufrieron leves, según un trabajador en el Hospital Nacional de Colombo que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a los mediaos.

Demonstrators who demand the resignation of the president of Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, gather inside the complex of the Presidential Palace of Sri Lanka in Colombo on July 9, 2022 Agencia AFP – AFP

Thousands of people had arrived on Saturday in the capital, Colombo, from the suburbs after the police lifted the curfew. Ante la escasez de resources, muchos abarrotaron trenes y autobuses para llegar a las protestas, mientras que otros arribaron en bicicletas ya foot.

Líderes religiosos y de las protestas asked for the resignation of the mandate.

Funcionarios del gobierno affirmaron ignore las intenciones de Rajapaksa después de su huida. “Estamos esperando instrucciones”, indicó a la AFP un alto funcionario. “Todavía no sabemos dónde está, pero sabemos que está con la Marina de Sri Lanka y que está a salvo”.

Tens of thousands of people had previously participated in a demonstration in Colombo demanding the resignation of Rajapaksa, Considered responsible for the crisis without precedents that affects Sri Lanka and provokes one Inflation gallopingasí como una serious shortage of fuel, electricity and food.

The economy of Sri Lanka collapsed and tried to persist with it ayuda de India y otros países mientras sus ledes intendan Negociate un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). The economic disaster has provoked a serious shortage of essential articles and people have problems to get food, fuel and other basic products.

La crisis provocó protestas durante meses y practica desmanteló Rajapaksa’s political dynasty that has governed Sri Lanka during the majority of the last two decades.

El hermano mayor del presidente renunció en mayo a su cargo de prime ministero tras violentas protestas que le hicieron buscar refugio en una naval base. Otros tres familiares had left their previous posts in the government. Much of the public indignation has centered on the Rajapaksa family, a la que los inconformes accused of bringing Sri Lanka into chaos with bad management and alleged corruption.

The prime minister Ranil Wickremesinghe took the relief in May to help save his country from the crisis. Entre tanto, Rajapaksa se ha aferrado al poder pese a los crêncidentes reclamos de que renuncie.

The demonstrators blamed Rajapaksa for the economic difficulties and llevaban Tres meses campados en la entrada del edificio de su oficina para pedir su renuncia.

La ONU estima, entre otras cosas, que Alrededor del 80% de la población se salta las comidas para hacer frente a la escasez y al augmento de los precios.

According to the authorities, about 20,000 soldiers and police had been sent to Colombo to protect the president.

El viernes, las fuerzas de seguridad impusieron un toque de queda en un intento de disuadir a los demonstantes de salir a la calle. Sin embargo, esta medida fue levantada después de que los parties de la oposición, los activistas de derechos humanos y el Colegio de Abogados del país amenazaron con demandar al jefe de la policía.

Las Naciones Unidas instaron a las authorities de Sri Lanka and los protestantes a que velaran por que The Saturday protests were held peacefully.

In May, nine people died and hundreds were injured during the disturbances in the country.

Meanwhile, The government’s negotiations with the IMF are complex because Sri Lanka entered the talks as a bankrupt state. Colombo announced in April that it would suspend international debt payments due to a lack of foreign exchange. Su deuda exterior asciende a 51.000 milliones de dolares, de los que debe pagar 28.000 milliones para finales de 2027.

This crisis, of a magnitude without precedent since the independence of the country in 1948, is attributed to the Pandemia de Covid-19que privó a esta isla del Asia meridional de las divisas del turístico sector y se vio agravada por una serie de mal decisiones políticas, según economistas.

