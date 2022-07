A horas del verdicto, la mamá de Guenchul espera que los tres acusados ​​reciban perpetua

“Espero que se cumpla lo que el fiscal pidió desde un principio: la Perpetua para los tres”. Así se expresó Marcela Ontiveros, la madre de Marcos Guenchul the personal trainer assassinated in 2019, de cara al verdicto del caso que se conocerá este miércoles y que tiene en el bench de los Accusados a Priscila Denoya (ex de Marcos), her partner Caio Soso (and father of the second daughter of the accused) and Maximiliano Panero, quien está syndicated como el que lo mató de un disparo.

Marcela describió cómo vive la horas previas a la audiencia: “Muy inquieta, intranquila, esperando qué va aa pasar. Son casi tres años de llevar esta lucha. Con mucha espectaramento. No solamente mía, sino de mi hijo Cristian y mi nuera, que estuvien muy pendientes. Estamos todos muy anciosos”.

>> Read more: Caso Guenchul: “Yo debiere haber entregado a Caio, mi error fue no hacerlo”

“Espero que se cumpla lo que el fiscal pidió desde un principio: la perpetua para los tres”, manifestó Ontiveros, quien recordó que en la audiencia que tomó la palabra pudo contarle en esos minutos “la vida de Marcos mirando a los jueces a la cara. Y después la miré a la cara (a Priscila). Ella me estaba mirando de una manera provocativa, como siempre, y le dije dos veces que era una asesina. Era lo que quería decirle. Es lo que sentía. Es lo que siento. Y todavía me pregunto porque lo hizo”.

Por último contó qué es lo que más extraña de su hijo. “Se extraña su presencia. Era un tipo que tenía muchos amigos, y una gran una facilidad de cambiarte el humor”, he manifested.

The assassination of Marcos

Guenchul fue asesinado minutos antes de las 22 del martes 23 de julio de 2019. The 32-year-old trainer had left his job at the Progress Fitness gymnasium in Mendoza at 4900 and was walking to the stop of a group that he was thinking of taking to his girlfriend’s house. Sin embargo antes fue abordado por un hombre que punta de pistola lo forcedo a doblar por calle Sucre y caminar unos 30 meters antes de efectarle dos disparos, uno mortal a la cabeza, sustraerle una mochila y escapar.

>>Read more: La trama secreta del crimen del personal trainer Marcos Guenchul

The initial hypothesis of homicide in the event of a robbery mutó based on the images that had been captured by surveillance cameras in the area. Así entró en scena un car Peugeot 208 que había estado 40 minutos estacionado en una esquina until Guenchul went to the gymnasium. De ese vehículo no sólo bajó el hombre que encañonó y terminó asesinando al entrenador sino que además pudo verse cómo el rodado iba avanzando a la par del homicida y su víctima mientras éstos caminaban por Sucre.

Esa primera pista que aportó la presencia del auto condujo a Soso. The vehicle fue hallado en una carchera de los padres de este técnico en seguridad e higiene que fue detenido días después del crimen en el aeropuerto de Ezeiza at the point of taking a flight with destination to Lebanon. Una evidencia importante contra el hombre de 34 años fue que su celular se había activado en una antena cercana a la escena del crime a la hora en que se cometió.