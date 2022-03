Tras semanas de descenso, los casos de coronavirus vuelven a subir and crease preocupacin por a new new contagios. En los ltimos 7 is a nivel global, with a content of 11.5 million contents. a 5% of cents ms respecting del perodo previo (11,1 M), acuerdo a los dato del sitio de estadsticas Worldometers.

Con China and Europe com epicentro del incremento, hai alarm entre specialists argentinos que Advertising that you can possibly sub a nivel local, y this podra superponerse with brotes estacionales de otras enfermedades respiratorias, com gripe.

“Lo que is pasando es que There are no comments for this article, you can be the first to post a comment In various cases the consonance of Europa with the increment of the prevalence subvariante micron BA.2“, indic el bioinformtico de la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) and investigator del Conicet, Rodrigo Quiroga .

The specialty details are “In the last two seasons of Suiza, Finlandia, Paz Bajos and Rino Unido Tuvieron have an account of 40%; Mentras Austria, Italia, Francia, Blgica, Irlanda and Grecia with a maximum of 50% or 50% or more en latima semana “.

SUBEN LOS CASOS DE COVID EN EL MUNDO: QU PUEDE PASAR EN ARGENTINA

Segn Ourworldindata.org, in all Europa se this notification is un promedio of 980 casos diaryos per milln of habitants, Mindras que a principio de marzo la media diaria se ubicaba entre 800 and 860 cases per milln.

En algunos pases The incremental supera or elximo alcanzado at the pico de micron.

Cunto aumentaron los cases coronavirus in Austria

En algonos pasel incremento supera ya el miximo alcanzado el pico de micron, com Austriawhich is the case 5.000 notifications per milln Habitats, mindfulness of the punto alto de la ola anterior no llgaban a los 4.000 casos diaryos por milln.

CUNTO AUMENTARON LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN ALEMANIA

Tambin Alemania presently has a promedio of 2.400 cases per millna cifra similar or lo que haba alcanzo en el pico de febro.

Otros pases, si bien est lojos de los picos alcanzados en la ola anterior, registran una sub las ltimas semanas.

CUNTO AUMENTARON LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN FRANCIA

Franciapor ejemplo, updated yours 1100 notifications promedio diaries for millions of habitants, even the finale of energetic haba legado a 5.400 and lugo logrado descenders principio of 770.

CUNTO AUMENTARON LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN RENO UNIDO

In the case of the Rhino Unido which is 1100 casos promedio per milln, there are more than 800 principals in Marzo.

SUBEN LOS CASOS DE COVID: CULES SON Las causas

“Hay varios facts that can influence what cassocks have in this sub; BA.2 es ms contagiosapor el otro You are about to leave a comment. Tambin The last few variations are in the application’s new references y sabemos that despus de 10 semanas la protecin contra la infeccin syntomtica es manor que recin colocada “, indic Quiroga.

In this context, seal que “auque las vacunas protegen contra la enfermedad grave y muerte, ten muchos casos de Covid-19 igual represent muchas internaciones and dessos which sumaran a las occasionadas por las otras infections respiratorias que circulan en el pas. Por ejemplo, the total micron causal alum is 10.000 muertes in el pas “.

The investigator describes in English, por ejemplo, entre los mayores de 85 ayos hay ms hospitalizados por da latest in en pico de la ola micron (the variant BA.1, which fue la que impuls o latima ola en todo el mundo ).

Teniendo en hai estudios que indican que suba vivariante BA.2 es ms contagiosa que la BA.1, Quiroga sostuvo que “hai que ver su sucee en las semanas que vienen” en la Argentina, aunque aclar que “In this prxima ola podramos tener similar cantidad incluso ms casos que la latima que atravesamos en enero”.

In the mismo sentido, el Doctor en matemticas Daniel Penazzi indicating “los casso podran aumentar en un timempo y frentre al ingreso de la BA.2 podramos ten escenario con muchsimos casos porque es mas contagiosa and carga viral que BA.1”.

“Hay varios factores that can influence. Por un lado hai evidencia de que BA.2 es contagiosa, por el otro se relajaron los quidados. Tambin pasaron varies mese desle la appi appin de los refers”, indic Quiroga.

“Pero adems -aadi- estamos entrando al invirno, ten times ms timepie desse dio el refuerzo (so about las people mayors se dirione in the last dose in diciembre) and medio tenemos in the account of the loss of the cassos? las personas ms dbiles “.

Segn analyze el contador Martn Barrionuevo , in Argentina slo 40% of the poblacin application application dossier or refinance against coronavirus.

“Tanto con BA.1 como BA.2 la proteccin frente aa infeccin syntomtica ca 50 menus semanas despus de la Dosis refuerzo. La protecin frente a la enfermedad grave cae del 90% al 75% a las die semanas de refuerzo. , por lo que is important application “, precis Quiroga.

Cmo cuidarse

Para el mdico infectlogo Javier Farina “la bajas temperaturas, influenza and a new ola de Covid-19 can generate an escenario complement sal sal nacional, no en las unidades derapia intensiva, per s quizas in demand consultations, oxgeno and interns”, .

“Tenemos herramientas for disminuir el impacto las nuvas olas porque aprendimos, el thema es las perdemos de eje por nansancio que nos gener la pandemia. , asegur Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectologa (SADI) and jefe de infectologa Hospital Cuenca Alta, de Caucelas.

It is recommended to use coronavirus serven as a protein protein for all infections of the respiratory tract: ventilator, ambient, barbio and other drugs in men and women.

The specialty pidi tener account that si bien las hospitalizadas son menos en proporcin a los kasos, “seguimos aculamundo muertes”, por kore sebera hacer “todo lo posible” for disminir la circulacin del virus.

Finally, record the median of coronavirus serven com proteco frente and all las infectious respirators: ventilacin ambientes, us barbijo en lugares cerrados and lavado manos.